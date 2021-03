‘Pape Ink’, un apasionado del arte y las patinetas

Por Carlos Figueroa Jaramillo



Aurelio Gallón (Pape Ink) es el encargado de ilustrar la historia de Román Torres en el libro “El Camino al Éxito”, inspirado en la leyenda del fútbol panameño.

“Pape”, quien es colombiano, lleva nueve años de vivir en Panamá, y profesa un amor por esta tierra que le abrió las puertas y lo ha hecho sentir como en casa.

“Yo estudié todo el colegio en Colombia. Cuando me gradúo de la escuela, mi papá tuvo una quiebra económica. En ese momento, yo defino que comencé a vivir mi vida; antes de eso había crecido en privilegio, teniendo todo. Decido irme a vivir a Francia por cuatro o cinco años. Tuve diversos trabajos, trabajé en Disney, Supermercados, vendiendo helados en la playa y el último trabajo que tuve, fue vendiendo pizza en horno de leña, fui pizadeólogo por dos años, un trabajo que me encantó y que ayudó a construir mi ética de trabajo”, cuenta.

Al no renovar su carné de estudiante en Francia, viaja a Panamá, donde su padre llevaba varios años radicado.

“Yo regreso a Panamá, mi papá se había radicado acá. Contacté una comunidad en Facebook y a los dos días estaba en el edificio del canal bajando lomas en patineta. Panamá me recibió con los brazos abiertos”, señala.

Su incursión en el mundo del arte y la ilustración se da en Panamá.

“Siempre me dijeron que del arte no se iba a vivir, que eso era para ‘hippie’, drogadicto. La expectativa es que uno sea médico, ingeniero o abogado”.

“Entré a la USMA a estudiar Diseño Gráfico. Comencé a hacerme hace nueve años la pregunta… ¿Cómo se aprende dibujar? ¿Cómo se vive del arte? Y empecé a responder estas preguntas”.

“Yo soy colombiano, pero mi carrera en el arte es gracias a Panamá, estoy enamorado de este país, planeo vivir aquí toda mi vida, mi futura esposa es panameña. Tengo mucho amor a este país por lo que me ha dado y no me siento ajeno a Panamá”, señala con orgullo.

“Pape” dice que no es aficionado a ningún equipo de fútbol, pero tiene una historia particular con este deporte.

“No he sido fan de equipos de fútbol, mi historia ha sido encontrarme a mí mismo. Yo jugaba tenis, pero quería jugar fútbol porque estaban todos los niños ‘cool’ del colegio. Mi meta era entrar en el equipo del colegio hasta que lo logré. Fui defensa central último hombre, jugué como titular hasta los 17 años que me gradué del colegio”.

Estamos definiendo los bocetos, tengo una página... el libro en tres semanas o un mes debe estar listo.

El Camino al Éxito

"Yo llego al proyecto con Guillermo (Clement). Hemos formado una amistad desde hace un año. Me descubrió a través de una historia de diez segundos de Instagram. Él me vio y me escribió. Yo respondí a ese mensaje y nos reunimos. Empezamos a hacer cosas y cuando cayó la pandemia empezamos a trabajar juntos todo el año”.

"Lo más bonito es como tres personas (Guillermo Clement, Temi Díaz y Aurelio Gallón) que nos conocíamos tanto nos hemos alineado en una misión: que este libro no sea solo para niños sino para grandes, todos tenemos un niño que está buscando su camino".

“El propósito del libro es enseñarles a los jóvenes que pueden encontrar su camino, que hay paradigmas o estructuras que se nos han enseñado que no son reales, que el mundo ha cambiado mucho y puedes vivir de tu pasión”, nos cuenta “Pape”.

"Román nos enseña su proceso de perseverancia y así es cada persona. Todas las personas estamos respondiendo a esa pregunta esencial, ¿Quién soy y qué quiero?”

"Hoy en día en la época de las redes, donde es fácil encontrar tanta información lo que nosotros queremos es servir de camino y de ejemplo para jóvenes que puedan ver que para llegar al éxito hay valores como la perseverancia, la disciplina, la constancia, el amor, cosas que son universales y te ayudan a crecer, esa es nuestra misión con el libro”, puntualizó.

“Román ha confiado en nosotros porque ve ese propósito. Nosotros no estamos buscando lucrar; más que nada, lo importante es inspirar a futuras generaciones".

"Román no está donde está por un gol, el gol no es lo que representa, es el camino a ese gol donde está la enseñanza", valoró.

Finalmente, el ilustrador contó cómo fue su encuentro con Román.

“Román es un tipazo, es una persona que uno siente que lo ha conocido de toda la vida. Es un ídolo de carne y hueso, tiene una fe en Dios gigante y un amor por Panamá, por los niños y por su familia. Es una persona con valores. Ojalá que este libro sirva para escuchar más de él, Román es más que un gol y más que un jugador de fútbol”.

“Tiene la capacidad de inspirar a muchos jóvenes panameños. Cuando nos contó la historia uno se erizaba porque él nunca dudó, yo he dudado varias veces, pero él nunca dudó… la valentía y la convicción es la diferencia entre él y el resto de las personas. Es como hablar con un campeón. Es como hablar con un Connor Mcgregor, Tom Brady o Cristiano Ronaldo, me imagino que tienen ese mismo nivel de convicción”, finalizó.