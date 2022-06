Por Boris Alexander Cruz Caballero



Luego de las declaraciones del director técnico de la selección de Panamá, Thomas Christiansen sobre la condición del engramado del estadio Rommel Fernández Gutiérrez, Pandeportes salió al paso enviando un comunicado en sus redes sociales.

El comunicado destaca que sobre los procesos de mantenimiento del engramado del estadio Rommel Fernández Gutiérrez establecido con la empresa que instaló dicha grama, que el sistema de instalado consta de grama natural, es decir es un ser vivo y que puede ser afectada por distintos factores, como el cima, maleza, alimañas, aves y la actividad deportiva que se realice.

"Recientemente se realizaron 5 partidos en menos de 2 semanas y con intensas lluvias durante ese periodo. Podemos indicar que el engramado no presenta hongo o parásito que esté afectando su recuperación".

Vea también: Thomas Christiansen seguirá trabajando con la Sele, a pesar de no haber noticias sobre su renovación

El comunicado también apunta que dentro del plan de mantenimiento se contemplan procesos como:

Recuperación después de cada encuentro deportivo o evento. Corte de grama. Retirar la maleza y colocar químicos para evitar el crecimiento de esta (provocando un descoloramiento o espacios en la cancha). Colocar abono para el crecimiento apropiado de la grama instalada.

Thomas Christiansen en conferencia de prensa realizada este miércoles 1 de junio, se le preguntó sobre la condición del terreno de juego y respondió:

"Hay un hongo que no se puede matar, lleva ahí hace dos meses y no sé qué decir, tampoco soy el jardinero del Rommel, como para saber de esto también, pero me parece increíble que después de tanto tiempo estemos con el mismo problema, teniendo expertos".