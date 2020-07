Oficial: CONCACAF define nuevo formato de eliminatoria

La nueva Clasificatoria de Concacaf para la Copa Mundial de la FIFA Catar 2022 estará compuesta de tres rondas y brindará a todas las Asociaciones Miembro participantes la oportunidad de competir por los 3.5 puestos de la Confederación en la Copa Mundial.

La Primera Ronda (30 equipos) la jugarán las Asociaciones Miembro de Concacaf clasificadas 6-35, según el Ranking FIFA del 16 de julio de 2020.

Por medio de un sorteo, los 30 equipos nacionales masculinos serán divididos en seis grupos de cinco. Los seis equipos mejor clasificados, El Salvador, Canadá, Curazao, Panamá, Haití y Trinidad y Tobago serán cabeza de serie en los grupos A, B, C, D, E y F, respectivamente.

En esta primera ronda, cada equipo jugará una vez en contra de cada equipo de su grupo, para un total de cuatro partidos; dos de local y dos de visitante. Estos partidos se disputarán en las Fechas FIFA de octubre y noviembre de 2020.

Al final de la primera ronda; Los seis países que ganen su grupo avanzarán a la Segunda Ronda.

La Segunda Ronda (seis equipos) la jugarán los ganadores de cada uno de los grupos de la Primera Ronda. Los enfrentamientos directos han sido predeterminados y serán de la siguiente manera:

Ganador del Grupo A vs ganador del Grupo F Ganador del Grupo B vs ganador del Grupo E Ganador del Grupo C vs ganador del Grupo D

Los equipos jugarán ida y vuelta, en un formato de eliminación directa, durante la fecha FIFA de marzo 2021. Los tres ganadores en el marcador global avanzarán a la Ronda Final.

La Ronda Final de la Clasificatoria de Concacaf a la Copa Mundial de la FIFA Catar 2022 verá a los tres ganadores de la Segunda Ronda unirse a las Asociaciones Miembro de Concacaf clasificadas 1-5, según el Ranking FIFA del 16 de julio de 2020.

Los equipos clasificados 1-5 ya había acumulado suficientes puntos en el ranking de la FIFA para garantizar su lugar en la Ronda Final, antes del desarrollo de un nuevo formato para la Clasificatoria de Concacaf.

Equipos de la Ronda Final (ocho): 1. México, 2. Estados Unidos, 3. Costa Rica, 4. Jamaica, 5. Honduras, 6. Ganador de la segunda ronda, 7. Ganador de la segunda ronda, 8. Ganador de la segunda ronda.

La Ronda Final comenzará en la doble fecha FIFA de junio 2021 y continuará en las Fechas FIFA de septiembre, octubre, noviembre 2021, y enero y marzo 2022.

Los ocho equipos jugarán ida y vuelta, con cada equipo jugando 14 partidos.

Al final de la tercera y última ronda, los mejores tres equipos se clasificarán directamente para la Copa Mundial de la FIFA Catar 2022. El cuarto equipo se clasificará para el repechaje intercontinental de la FIFA, programado para junio del 2022.