La Liga Prom de Panamá, un torneo con un modelo económico nuevo y deportivo diferente

Por Boris Alexander Cruz Caballero



Este año 2021 inició con muchos retos a nivel deportivo en Panamá, en este caso, nos referiremos al fútbol criollo.

Con una pandemia mundial rondando cerca de nosotros, los jerarcas del fútbol panameño, tomaron la decisión de arrancar con todo, pero, cumpliendo con las medidas de bioseguridad requeridas, supervisados plenamente por el Ministerio de Salud (Minsa).

Es así que la Federación Panameña de Fútbol, junto a la Liga Panameña de Fútbol (LPF), separada hace poco de Fepafut, crearon la llamada “Liga Prom”.

La Liga Prom, es la unión de clubes actuales de la segunda división, con los clubes filiales de la primera división, clubes de las ligas distritoriales, Copa Rommel y uno de la Liga 10.

Para una liga más amplia, de más clubes y con un modelo económico y deportivo distinto y nuevo”, destaca Mario Corro, actual presidente del Consejo Directivo de la Liga Panameña de Fútbol. Esta liga se juega simultáneamente a la LPF la cual es la primera división de nuestro fútbol.

Los clubes de la segunda división que participan en esta Liga Prom son:

SD Atlético Nacional.

Club Deportivo Centenario.

Colón C3.

Champions Academy.

SD Panamá Oeste.

San Martín.

Unión Coclé.

Los clubes filiales de la Liga Panameña de Fútbol:

Alianza Sub-20.

Deportivo Árabe Unido Sub-20.

Atlético Chiriquí Sub-20.

Club Deportivo del Este Sub-20.

Herrera FC Sub-20.

CAI Sub-20.

Plaza Amador Sub-20.

San Francisco Sub-20.

Sporting San Miguelito Sub-20.

Tauro FC Sub-20.

Universitario Sub-20.

Veraguas CD Sub-20.

Clubes distritoriales:

Águilas UP.

UDELAS.

Copa Rommel:

Mario Méndez FC.

Liga 10:

Panamá City FC.

Se tomó la decisión de conformar dos conferencias y cada una de ellas divididas en dos zonas. La Conferencia del Oeste se divide en Zona Norte y Zona Sur y la Conferencia del Este se divide también en Zona Norte y Zona Sur.

Son 2 Conferencias, 4 Divisiones, 24 Equipos, 203 partidos, choques entre conferencias, un campeón.

Mario Corro, también se refirió al nuevo modelo para poder ascender a la Liga Panameña de Fútbol, el máximo torneo en nuestro país:

“Dentro del plan de la restructuración general, más en la segunda división, si se había contemplado un principio el congelamiento del ascenso y el descenso, sin embargo pues podemos continuar con esta metodología de ascenso y descenso, luego de conversar con autoridades de Concacaf y FIFA, de que se puede lograr este ascenso y descenso, siempre y cuando los clubes que aspiren a este ascenso, cumplan con una serie de requisitos, que son los mínimos para poder aspirar a estar en primera división”.

“En conclusión, de los 24 clubes de la segunda división, 12 de ellos son clubes de ascenso incluyendo a las universidades y los invitados nuevos, estos 12 tendrán la opción de al final ser super campeones de La Liga Prom, acceder a la primera división, siempre y cuando cumplan con licenciamientos, franquicias, una sede locales, región para poder aspirar, si esto no se da o no se quiere pues hacer el ascenso y descenso, el último de la tabla LPF paga una multa al equipo supercampeón y se mantiene en la segunda división en ese camino a la restructuración del mismo para poder tener las condiciones de estar en primera división”.

En el mes de junio de este año, habrá una ventana de licenciamiento para los 12 clubes de la Liga Prom ya nombrados (Clubes de Ascenso), para así poder aspirar a la licencia “A” la cual tienen todos los equipos de la primera división, es una licencia regional que da capacidad para participar en torneos de Concacaf. Este sería un gran primer paso para aquellos clubes con interés marcado en ascender.

Un gran avance que ha tenido la Liga Prom, es que los jugadores que disputan jornada tras jornada se beneficiarán con un seguro privado que los cubrirán de alguna lesión que sufran durante los partidos, incluyendo entrenamientos oficiales con sus equipos.

De acuerdo con el contrato suscrito entre las partes, la cobertura comprende garantías por incapacidad total y permanente, muerte accidental, desmembramiento, gastos médicos por accidente, entre otros.

No todo es color de rosas

La Liga Prom, ha tenido sus momentos difíciles desde su gestión, la Asociación de Futbolistas de Panamá (AFUTPA), a través de Juan Ramón Solís, ex selección nacional, ha señalado que la creación de la Liga Prom, “se ha convertido en la plataforma para no reactivar los torneos y selecciones juveniles de la Federación Panameña de Fútbol, que por minimizar costos, se han aprovechado de la pandemia para abarcar todo en una liga que no tiene la más mínima intención de preparar un ascenso inmediato”.

Esto debido a que cuando existía la Liga Nacional de Ascenso (LNA), era un torneo abierto en las edades de los futbolistas, mientras que cuando existía la categoría reservas de los clubes de la LPF, los juveniles Sub-19 disputaban sus partidos entre ellos.

Ahora con la Liga Prom, se ha establecido un límite de edad (20 años), dejando sin trabajo a la gran mayoría de futbolistas que conformaban los clubes que participaban en la antigua LNA.

Los clubes filiales de la Liga Panameña de Fútbol, tienen como opción contratar máximo a tres jugadores mayores de 20 años de edad. Mientras que el resto de los clubes, los de la antigua LNA y los otros clubes invitados, deben contratar un mínimo de tres jugadores mayores de 20 años de edad y hasta un máximo de cinco jugadores.

La Liga Prom, apunta ser un excelente modelo para el desarrollo de nuestros futbolistas

En la actualidad la Liga Prom se desarrolla a pesar de estas limitantes, semana tras semana todos los equipos se enfrentan con sus jugadores dando el máximo en las canchas. En esta nueva era del fútbol nacional, la Liga Prom espera llegar a ser en un futuro próximo, una real fuente de desarrollo de talento panameño y de exportación.