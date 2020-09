José Luis Rodríguez: "No dudé cuando elegí al CD Lugo"

El jugador aterriza en el Anxo Carro cedido por el Deportivo Alavés, y lo hace con toda la ambición del mundo a tenor de lo argumentado por él mismo, y por el coordinador deportivo del club, Jorge de Cózar. Un futbolista deseado, y una etapa prometedora según asegura el delantero en su primera experiencia en el feudo albivermello.

"No dudé cuando pude llegar a este club. El interés fue claro por las dos partes desde el inicio de las conversaciones", dijo el "Puma" en su primera intervención.

"Me considero un jugador rápido, veloz y trabajador. Creo que he mejorado mucho con el paso de los años en Vitoria en diferentes aspectos", agregó.

"No dudé en venir. Hablé con el entrenador, con Jorge... Ni me lo pensé. Había otras opciones, pero para mi, esta era la mejor. Vengo con ganas de ayudar a la institución y al equipo. Espero dar lo mejor de mi. Pondré todo de mi parte para conseguir los objetivos colectivos de esta institución que me ha abierto las puertas. Un gran club y un gran grupo".

El jugador no se olvidó de Panamá durante la conferencia de prensa de su presentación.

"Agradezco siempre a mi afición de Panamá, su seguimiento y apoyo. Siempre están atentos a los jugadores que salen, y espero que tenga muchos seguidores de allá el CD Lugo".

"Me considero delantero, aunque me adapto también al perfil izquierdo del ataque. Es verdad que puedo aportar a balón parado, si el míster me ve capacitado para ayudar al equipo ahí, lo haré", señaló.

"Agradezco al club la oportunidad de llegar a Segunda. Estoy listo para afrontar el reto, y empezar de la mejor manera posible cuanto antes".

"Venir al CD Lugo está condicionado por su interés en mi, me querían, y por eso estoy aquí", finalizó.

Fuente: CD Lugo