Thomas Christiansen: "Hay unos hábitos que tenemos que intentar cambiar"

El técnico habló este martes en exclusiva para TVMAX y SomosLaSele, desde la "burbuja” en el Hotel Buenaventura en la provincia de Coclé.

"Estoy contento con los primeros 14, 15 días que han pasado y deseo continuar de esta manera. Ha sido positivo el retraso de los primeros partidos oficiales (de la eliminatoria de CONCACAF) para la clasificación. pero también vamos a tener tiempo aquí, sin olvidar los jugadores que están fuera, que nos van a ayudar a clasificar a ese mundial", señaló el entrenador.

El técnico fue crítico con sus jugadores, muchos de los cuales llegaron excedidos de peso a la "burbuja".

"Lo primero que me he encontrado es un grupo predispuesto a todo, a trabajar, sacrificarse al máximo para conseguir buenos resultados. También hay cosas negativas, unos hábitos que tenemos que intentar cambiar, si todo fuera bueno y estuviese bien, poco trabajo tendría. Yo lo veo muy bien, los jugadores están dispuestos a cambiar, a mejorar, en el futuro todo puede salir beneficiados, no solo los jugadores, sino el fútbol de Panamá".

"Los hábitos malos, sobre todo el tema de la alimentación es un problema, tienes que cuidarte, es tu herramienta, si no estás al cien por cien es complicado competir. Hay mucha competencia, no hay espacio para el error, el que no está preparado, está el otro para ganarse el puesto... es su cuerpo, es su herramienta, sino le das gasolina es difícil estar al 100 por cien".

El trabajo

"Tengo que ir poco a poco, no puedo meter muchos conceptos tácticos -técnicos en los entrenamientos porque va a haber un cortocircuito. Lo importante es que los jugadores aprendan a mecanizar los conceptos que pido. Lo que vamos a hacer es practicar mucho, que haya una estructura en los entrenamientos para que ellos sepan hacia dónde vamos".

Su llegada a Panamá

"El hecho que fuera una selección me atrajo mucho, conociendo la selección, jugadores, las ideas, vi que había muchas cosas por hacer y que puedo ayudar a este país a crecer. El hecho que viví aquí, me atrajo volver 40 años después, eso me gustó mucho y aquí estoy".

Comprometido

"Yo asumo como un reto. Una cosa es que vayas a un sitio con unas condiciones que te pintan que vas a tener 8 canchas con instalaciones nuevas. Si me lo dicen así y me encuentro lo que hay, me llevaría una decepción. Yo supe a donde iba, en qué condiciones iba y lo que me iba a encontrar. La gente comenta, ¡a ver si aguantará! Aguanto porque tengo un contrato, estoy comprometido, quiero dejar un legado y estoy con ilusión", puntualizó Christiansen.

Método europeo

"Yo creo que el método europeo es el tema de la velocidad, pensar antes, hacer pensar al jugador antes que reciba la pelota, crear otros hábitos, costumbres. Tiene que ser todo muy dinámico, rápido, lo voy a gestionar de la manera europea que ellos se acostumbren".

El estratega explicó el porqué de cortar el césped para los entrenamientos: "Quiero darle un poco de velocidad al juego; si el césped está bajo el balón puede correr mejor. Nos tenemos que adaptar a otras situaciones en otros campos. Es una de las cosas que me gustaría implementar, la costumbre es tener la hierba alta para que parezca más verde".

Eliminatoria y rivales

"Tenemos más claro lo que va a pasar, cuando vamos a jugar. El mes de octubre y noviembre tenemos partidos aplazados. Vamos a ver si al final, todo vaya bien con el tema de la vacuna, que podamos viajar y hacer una vida normal, no vamos a desviarnos de lo que teníamos pensado. Los partidos de octubre y noviembre los vamos a hacer igual".

De los rivales caribeños que enfrentará Panamá en la eliminatoria, el DT comentó: "Es complicado, los pocos partidos que se pueden ver ya los tenemos, los estamos viendo, tienen una manera de jugar más directo, más físico, todos nos podemos adaptar a las circunstancias lo antes posible".