Por TVMAX



El torneo avanza y poco a poco se van conociendo los primeros equipos que jugarán la siguiente fase de la Copa Rommel.

La Zona 1 y 3, definieron el fin de semana pasado quienes se enfrentarán en la fase de eliminatorias del campeonato de fútbol aficionado más importante de Panamá. Por su parte la Zona 2, jugará una especie de cuartos de final, para sacar a los dos combinados que se medirán ante los equipos de la Zona 3.

Zona 1

La Zona 1 del torneo, comprendida por las Ligas Provinciales de Panamá Este, Darién, Colón, Panamá Oeste y los representantes de la Liga Distritorial de San Miguelito. Conocieron los cuatro representantes que estarán en la siguiente fase.

En el grupo A tenemos al A.F. Nuevo Chorrillo que avanzó a la siguiente fase del torneo de Arraiján, Panamá Oeste, y de segundo Panamá Viejo de San Miguelito. Por su parte, en el Grupo B, clasificó de primero Dinámico Jr. de Chepo, Panamá Este, y de segundo A.D. Veracruz de Arraiján, Panamá Oeste. El próximo 28 o 29 de agosto se realizan las semifinales de la zona.

A continuación, los resultados de la última jornada.

A.D. Veracruz 2-0 Deportivo Rex

A.F. Nuevo Chorrillo 2-1 Deportivo Río

A.D. Panamá Viejo 4-0 C.D. Istmeño

Dinámico Jr. 4-0 Santa Fe PC

Y así queda la tabla general de la Zona 1:

GRUPO A

A.F. Nuevo Chorrillo – 10pts

A.D. Panamá Viejo – 7pts

Deportivo Río – 6pts

Independiente de Darién – 4pts

C.D. Istmeño – 1pt

GRUPO B

Dinámico Jr. – 9pts

A.D. Veracruz – 9pts

Deportivo Rex – 7pts

La Loma F.C. – 2pts

Santa Fe P.C. – 1pt

Zona 2

Las provincias de Herrera, Los Santos, Veraguas y Coclé vieron acción por tercer fin de semana consecutivo.

En el estadio Virgilio Tejeira se jugó el Atlético Penonomé vs Divino Niño, que concluyó con victoria para el equipo local 5-2. Destacar la actuación del jugador Gerónimo Jaén, el cual anotó tres goles.

Seguido de ese encuentro, en la misma sede, Límite F.C. empató 1-1 frente a Dinamo F.C. Y para cerrar la jornada Nuevo Tocumen perdió 2-4 en la ciudad de Las Tablas.

Los cruces para la próxima ronda serán Límite F.C. de Coclé vs Academia Jr. de Herrera. El otro será Atlético Penonomé vs Dinamo de Veraguas. Estos encuentros serán disputados en el estadio de Atalaya, a las 11:00 a.m y 2:00 p.m. respectivamente.

Resultados de la última fecha son:

Atlético Penonomé 5-2 Divino Niño

Límite F.C. 1-1 Dinamo F.C.

Nuevo Tocumen 2-4 Academia Jr.

Y esta es la tabla de posiciones:

GRUPO A

Atlético Penonomé – 9pts

Academia Jr. – 6pts

Nuevo Tocumen – 3pts

Divino Niño – 0pts

GRUPO B

Límite F.C – 4pts

Dinamo F.C. – 4pts

Santo Domingo – 0pts

Zona 3

Esta parte del torneo, conformada por Chiriquí y Bocas del Toro, también conoció a los clasificados para la siguiente fase. Fueron los equipos Palmar F.C. de Puerto Armuelles, Chiriquí Occidente, de primero, y Altamira de David, Chiriquí, de segundo. Estos se medirán a los dos clasificados restantes de la Zona 2.

Los resultados de la última jornada fueron los siguientes:

Niupi F.C. 2-3 Filipenses 4:13

Palmar F.C. 0-0 Altamira

Atlético Jr. 7-5 Halcones F.C.

La tabla general de posiciones:

Palmar F.C. – 11pts

Altamira F.C. – 11pts

Atlético Jr. – 8pts

Filipenses 4:13 – 7pts

Halcones F.C. – 2pts

Niupi F.C. – 1pt

Fase de eliminatoria

El próximo 29 o 28 de agosto, se estaría midiendo en las semifinales de la Zona 1, A.F. Nuevo Chorrillo vs A.D. Veracruz. Primero del grupo A y segundo del Grupo B. El otro encuentro sería entre A.D. Panamá Viejo vs A.D. Veracruz. Segundo del grupo A vs Primero del Grupo B.

Del otro lado del país, Palmar y Altamira esperan rivales, a falta de que se defina los dos clasificados de la Zona 2.

(Con información de Fepafut)