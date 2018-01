Copa Rommel 2018 arranca el domingo

Relacionados Copa Rommel se reanuda este sábado 7 de enero

En este torneo participan los campeones y subcampeones de las once ligas provinciales y de la Liga Distritorial de San Miguelito, así como el equipo que descendió la temporada anterior de la Liga Ascenso LPF, en este caso el Tierra Firme FC.

Inicio de acciones

El domingo 7 de enero, desde las nueve de la mañana, se jugarán cuatro partidos correspondientes a la Zona 2 teniendo como sede el estadio El Ciruelito de Antón.

A primera hora se enfrentarán los oncenos de Élite FC y Villa Guadalupe FC, posteriormente se jugarán los siguientes partidos: Sporting París vs. AFC Algarrobos; Atlético Millonario vs. DoGo PriKids y La Barriada FC vs. Alianza FC.

Formato

Tal como es costumbre, los equipos participantes en este torneo se dividen en tres zonas geográficas.

En la Zona 1 juegan los representativos de las ligas provinciales de Panamá Este, Colón, Darién y Panamá Oeste, así como los dos de la Liga Distritorial de San Miguelito.

En la Zona 2 verán acción los oncenos campeones y subcampeones de Herrera, Coclé, Veraguas y Los Santos.

Por último, la Zona 3 está compuesta por los equipos de Chiriquí, Chiriquí Occidente y Bocas del Toro.

Tierra Firme FC, equipo que descendió de la Liga Ascenso LPF jugará en la Zona 1.

Participantes

A continuación, el listado de equipos participantes en la edición XXI del Torneo Nacional de Ascenso - Copa Rommel Fernández.

Bocas del Toro: Five Star FC y Atlético Isla Colón

Coclé: Élite FC y La Barriada FC

Colón: FD Real Portobelo y La Feria FC

Chiriquí: Bryan FC y Da God FC

Chiriquí Occidente: Malca FC y Blanco Indígena

Darién: Deportivo Río Tuira y Deportivo Independiente Darién

Herrera: Sporting París y Villa Guadalupe FC

Los Santos: Atlético Millonario y Alianza FC

Panamá Este: Arsenal FC y Las Margaritas FC

Panamá Oeste: Promesa de Dios y Rocinha FC

Veraguas: DoGo PriKids y Algarrobos FC

San Miguelito: Parque Norte FC y Montpellier FC

Tierra Firme FC