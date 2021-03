"El Camino al Éxito", una historia inspirada en Román Torres

Por Carlos Figueroa Jaramillo



Guillermo Clement es un emprendedor panameño, apasionado del golf y fundador de Ístmico, una plataforma enfocada en el desarrollo de academias y torneos de fútbol.

Clement, el escritor Temi Díaz y el ilustrador conocido bajo el nombre artístico de “Pape ink”, se unieron al inicio de la pandemia para un proyecto que busca impulsar el arte y promover valores a los jóvenes de nuestro país.

Cada uno en su papel, trabajan en el libro "El Camino al Éxito", que tiene como protagonista al jugador de la Selección de Panamá, autor del gol de la clasificación al Mundial de Rusia 2018 y figura del fútbol internacional, Román Torres.

El empresario de 42 años, señala:

"En el año 2009 cuando nació mi hijo Camilo me independicé y empecé mis propios negocios enfocados en tecnología y comunicación. Soy fiel creyente en la captación de datos para poder en un futuro encontrar patrones y rutas para mejorar cualquier proceso. Nunca jugué ligas de fútbol de pequeño. Mis hijos, ambos porteros me metieron en fútbol".

Sobre el proyecto comenta:

"Estando encerrado en la pandemia y viendo que cosas podía hacer... vi que a mi hijo Diego le estaban presentando un libro por zoom del escritor Temi Díaz, ‘Una Verdad Interior’. También conocí al ilustrador, ‘Pape ink’, quien hizo un mural a mis socios y a mí en la oficina a finales del 2019. Teniendo un Ilustrador y un Escritor vino la idea, ¿por qué no unir fuerza y hacer una historia ilustrada para niños sobre atletas panameños?".

"A la primera persona que contactamos fue a Román (Torres), que tiene a su vez una academia con 100 niños, muchos de ellos becados. Se pensó hacer el libro y que un porcentaje de las ventas del libro sea para la Academia RT5 que ayuda a los niños", dijo Guillermo.

"'El Camino al Éxito' contará con 27 páginas ilustradas y debe salir a la venta a mediados de año a un costo de 18.99 dólares. Es dirigido a niños, escrito con un lenguaje claro, mágico, jovial y divertido...ha sido un sueño hecho realidad... uno al final quiere dejar cosas que impacten y perduren en el tiempo... Nunca he hecho un libro, pero la habilidad de Temi y Aurelio (Pape ink) son increíbles, y no se me ocurre otra mejor historia que contar que la de Román", agregó Clement.

"Nos llama la atención poder contar a futuro más historias del istmo. Estamos resaltando a personas que han tenido éxito en el tema de deportes, donde sentimos que los niños se identifican bien, reaccionan y están pendientes de estas figuras que admiran, quieren ser como ellos y saber cómo lo lograron".

Para empezar, se harán mil impresiones del libro para la venta.

"Ya tenemos la historia redactada, ahora estamos trabajando los bocetos... como irán las páginas ilustradas... Para junio, julio estará listo el libro. La forma en la cual se sacó la historia fue haciéndole preguntas a Román sobre su vida, escuchando, analizando y poniendo su mensaje en escrito para las futuras generaciones del deporte. Escuchar su vida desde chiquito hasta llegar al mundial fue bastante motivador", puntualizó Clement.

La historia impactó también al protagonista principal.

"Y déjame decirte que cuando el escritor le narró la historia finalizada a Román, se le salieron su buen par de lágrimas”, cuenta Guillermo.

"Realmente es un libro que cómo niño hubiera querido tener, si hasta de adulto lo quiero. Es una historia que resaltara los valores que tenía Román para llegar a ser quien es hoy”, finalizó Guillermo Clement, Productor de “El Camino al Éxito”.