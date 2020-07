Ana Vargas, la mujer que hizo historia al dirigir al Colón C-3

"Fue una experiencia muy bonita, los llevo muy presente, aprendí mucho de ellos. Yo estaba durmiendo, era como la una o dos de la mañana. Me llama un amigo y me pregunta que Licencia tengo. Le respondo que tengo la "A". Me dice que necesitan mi apoyo y me van a contactar", recordó sobre ese episodio la entrenadora Ana Vargas en el programa Agenda Fútbol, que se transmite de lunes a viernes a las 8 de la noche a través de YouTube.

"Tempranito me llaman y me dicen que me hablan del Colón C-3. Eso fue un sábado y el domingo tenía que irme para Colón y dirigir".

"Me dijeron, este es tu primer partido y tiene que ganar", agregó sobre esa experiencia.

Dirigir en Colón no es tarea fácil, no obstante, la entrenadora fue sorprendida de forma positiva por el plantel colonense.

"Cuando llego al camerino veo y escucho cosas diferentes. Llego a un camerino donde hay alegría, hay maracas, cantos, concentración espiritual... no es habitual vivir eso. Todos fueron muy respetuosos, una percepción era lo que yo pensaba y otro como fue. Me encantó. Todos los jugadores seguían las indicaciones", mencionó.

"Fue algo grandioso y saludos a ellos", añade.

Esta joven directora de 34 años, también ha dirigido la Sub-15 y Sub-17 masculina del Deportivo Italia en la Liga Distritorial; así como Las Brujas de La Chorrera en la Liga Femenina de Panamá (LFF).

Ana, quien jugó en el desaparecido campeonato femenino de ANAFUFE, con el San Martín, es profesora de Educación Física y también dirige todas las categorías menores de un colegio privado en la ciudad capital.

Recuerda que integró una selección juvenil que era dirigida por el profesor Cristian Saborío. Otro de sus maestros es el profesor Orlando Muñoz, campeón con EuroKickers en ANAPROF, y quien dirigió sus pasos en la Universidad de Panamá.

"Me gustaba (de ellos) su profesionalismo y enseñanza", dice sobre los veteranos tutores.

Sobre el futuro, la entrenadora manifestó que por el momento no piensa en dirigir una selección femenina, sino que seguirá capacitándose en materia fútbol.

Sin embargo, no descarta dirigir otro equipo masculino en el Ascenso o la LPF.

"Con esta experiencia que tuve en Colón C-3, voy mejor preparada", finalizó.