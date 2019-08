La última oferta del FC Barcelona por Neymar Jr

El Barça quiere conseguir una cesión con opción a compra de Neymar. Con el compromiso de pagar en julio del próximo año un traspaso de 160 millones de euros por el crack brasileño. Lo que queda por dilucidar, en este momento, es si esta opción de compra será obligatoria o no para el club blaugrana. Lo que está claro es que el Barça no puede comprar ahora a Neymar porque no tiene dinero después de haber invertido más de 250 millones de euros en los fichajes de Griezmann, De Jong, Neto y Junior.

El Barça quiere demostrar, con esta oferta, que realmente está interesado en el fichaje de Neymar y, de alguna manera, desarticular las opciones del Real Madrid y la Juventus. El club italiano se ha unido, en las últimas horas, a la puja por el crack brasileño con una rocambolesca operación que implicaría traspasar a Dybala al PSG, fichar a Neymar y fichar también a Luis Suárez.

ASÍ FUE LA CUMBRE

En la reunión que tuvo lugar ayer por la mañana en el Camp Nou, se analizaron todos los puntos de vista de la 'operación Neymar'. Tanto los deportivos como los económicos. Por ese motivo se encontraban en la cumbre el presidente Bartomeu, el directivo de fútbol Javier Bordas, el tesorero Enrique Tombas, el CEO Òscar Grau, los responsables del área deportiva Eric Abidal y Ramon Planas y el asesor brasileño André Cury.

En la reunión se llegó a la conclusión que deportivamente era una gran oportunidad recuperar a Neymar pero que financieramente la operación no podía llevarse a cabo este verano. Por eso se le propone al PSG esta propuesta de cesión con opción de compra de 160 millones en 2020.