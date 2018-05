"La semana más larga de mi vida", recuerda McDermott, leyenda del Liverpool

McDermott guarda excelentes recuerdos de las tres Copas de Europa que ganó, pero también otros más duros, como la espera antes de disputar esos partidos, que se hacía interminable.

La victoria de los 'Reds' 1-0 con gol de Alan Kennedy contra el Real Madrid en la final de 1981, en el Parque de los Príncipes, permitió al Liverpool, ganar su tercera Copa de los Campeones en cinco temporadas, en una época en que el equipo dominaba en Europa

Terry McDermott jugó las tres finales del club inglés, marcando el gol de la victoria en el primer enfrentamiento contra el Borussia Mönchengladbach en 1977, y en 1981 terminó como mejor goleador de la competición (6 goles) junto con su compañero Graeme Souness y Karl-Heinz Rumenigge, del Bayern de Múnich.

"Había marcado un triplete en el primer partido contra un equipo finlandés, Oulun Palloseura, lo que me ayudó mucho a terminar primero entre los goleadores", recuerda a la AFP el exjugador, de 66 años.

Hoy en día, es el Real Madrid el que domina la Liga de Campeones, del que es vigente doble campeón, y el Liverpool llega a la final de Kiev del sábado como el tapado.

"El Real Madrid tenía un buen equipo en 1981 pero no eran el conjunto en el que se han convertido hoy", dice McDermott.

"No les teníamos miedo. Habíamos jugado algunas finales y teníamos confianza, eran ellos los que tenían poca experiencia", precisa.

- 'Extremadamente frustrante' -

Pero, pese a su tranquila seguridad, el exatacante recuerda los angustiosos ocho días entre la última jornada de liga y la final.

"Todo lo que envuelve a ese partido es increíble, pero es extremadamente frustrante. Un año incluso nos fuimos de unos días de vacaciones a Israel, porque como van a descubrir los jugadores, es la semana más larga de su vida", recordó.

Algunas entradas para el partido de Kiev, se venden a más de 11.000 euros y los aficionados de los dos clubes solo cuentan con 33.000 de las 63.000 localidades del estadio.

En 1981, las entradas valían 90 francos (16 dólares) y "me acuerdo de los aficionados que me encontraba en la calle, que me preguntaban si no tenía alguna entrada de sobra... Duró algunos días", afirma.

Antes del partido, los jugadores del Liverpool habían llegado a Francia en avión, en un aparato de la compañía Aer Lingus, su compañía aérea que les daba suerte, acompañados por sus familiares, amigos y periodistas sentados en la parte de atrás del avión, mientras el entrenador Bob Paisley estaba en primera fila.

"No hablaba mucho, simplemente nos dijo: 'Id y divertíos'. Y fue lo que hicimos. Tres veces", sonríe.

¿Que habría dicho pues Paisley sobre Cristiano Ronaldo? "No se habría preocupado mucho por él, habría hablado de sus debilidades: 'no va nunca hacia el centro, no utiliza nunca su pie izquierdo', cosas por el estilo. Pero sobre todo, nos hizo creer en que podíamos lograrlo".

'Les toca a ellos'

McDermott aprecia también al actual técnico, Jürgen Klopp: "Son dos grandes entrenadores, pero este hombre es algo diferente. Es inspirador, y la manera en que vive el partido en el borde del terreno... Paisley estaba sentado en las gradas con el presidente".

Tras su victoria en el Parque de los Príncipes, "bebimos muchas cervezas y algunos tipos fueron al Moulin Rouge y no volvieron antes de las 6 o las 7 de la mañana".

El avión les llevó luego a Liverpool, donde les esperaba una multitud de aficionados: "nunca vi nada igual en mi vida, y no lo volveré a ver", dijo McDermott.

Hoy, 37 años más tarde, espera que los Reds puedan volver a ganar el trofeo: "Me da igual el Real Madrid, estoy convencido de que si el Liverpool juega bien, ganarán. Para mí, tienen la victoria al alcance, les toca a ellos".

AFP.