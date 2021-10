Por AFP



El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, aseguró que antes de fin de año se tomará una decisión sobre la propuesta de reforma del calendario internacional del fútbol, en una rueda de prensa este lunes en Buenos Aires, uno de los puntos de su gira sudamericana.

"Vamos a tomar una decisión antes de fin de año, en diciembre, porque es importante aclarar el calendario internacional a partir de 2023 para las mujeres y de 2024 para los hombres", declaró el dirigente del fútbol, quien estuvo acompañado por el presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Claudio Tapia.

La iniciativa contempla la realización de un Mundial todos los años, en alternancia masculino y femenino, lo que redundará en mayores beneficios económicos para las federaciones, según Infantino.

"Hoy hay competiciones de fútbol que ganan mucho más dinero que el Mundial y ese dinero que se gana es distribuido entre un número muy chiquito de clubes", señaló.

Infantino destacó que el actual calendario representa una desventaja para los futbolistas sudamericanos obligados a viajes más extenuantes que sus pares de Europa.

"Hoy un jugador como Lionel Messi viaja en 4 años 400.000 kilómetros, mientras que un jugador europeo del mismo nivel viaja casi diez veces menos", remarcó al considerar que ello perjudica a las selecciones nacionales.

Infantino se mostró favorable a "adaptar la propuesta de una manera que todo el mundo se pueda beneficiar".

También consideró que en el futuro la organización de los mundiales tenderá a estar en manos de más de un país, lo que abrirá el juego a más candidaturas.

"Si se habla de un Mundial cada año, masculino y femenino, de cinco países vecinos que pueden organizarlo, en 20 años el Mundial puede ser organizado por casi 100 países dándole un gran impulso al fútbol. Hoy hasta que vuelve un Mundial a un continente pasan 24 años y eso es más que una generación", argumentó.

Infantino también se refirió al suspendido partido entre Brasil y Argentina por la eliminatoria sudamericana al Mundial de Catar-2022, cuando agentes sanitarios brasileños irrumpieron en la cancha en Sao Paulo, en un caso que está bajo análisis de la comisión disciplinaria de la FIFA.

"Que un partido sea interrumpido de esa manera es algo que no puede pasar. Es inaceptable. Siempre es bueno definir partidos en el campo, pero no siempre es posible. No queremos volver a ver imágenes como las que observamos en ese encuentro", declaró.

Infantino fue recibido en la sede de la AFA por sus directivos y también por varios campeones del mundo, como Oscar Ruggeri, Oscar Garré y Nery Pumpido.