La singular respuesta de Mourinho al ser consultado si prefiere a Cristiano o a Messi

Sin embargo, Mou respondió con su habitual estilo y sorprendió al no elegir a ninguno de los dos. "Para mí, Ronaldo es el fenómeno. Cristiano y Leo Messi tienen carreras más largas, se mantuvieron en la cima todos los días durante 15 años", dijo The Special One en una entrevista concedida a Live Score. "Pero si hablamos de talento y habilidad, nadie supera al brasileño. Cuando estaba en Barcelona con Bobby Robson, me di cuenta que era el mejor jugador que había visto en mi vida".

Y agregó: "Las lesiones mataron una carrera que pudo haber sido aún más increíble, el talento que tenía este muchacho a los 19 años era algo increíble", concluyó el exentrenador del Inter, Manchester United y Chelsea, entre otros.

Ronaldo Nazario coincidió con Mourinho en la temporada 96/97 en el Barcelona, cuando el portugués ejercía de ayudante y segundo entrenador del inglés Bobby Robson. Aquel año, el delantero brasileño, que llegaba del PSV holandés, marcaría 47 goles en 49 partidos. Esto le valdría la obtención del Balón de Oro, premio que otorga la revista France Football al mejor jugador del mundo.

Texto: La Nación