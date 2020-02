Todo ello con motivo de la baja de Luis Suárez (en el dique seco hasta mayo) y los problemas que se han agravado en la lesión de Ousmane Dembélé.

No obstante, Lionel Messi, a través de su perfil oficial de Instagram, ha salido al paso de las declaraciones del director deportivo culé acerca de la destitución de Ernesto Valverde en el banquillo del Barça, puesto que ocuparía Quique Setién:

«Sinceramente, no me gusta hacer estas cosas, pero creo que cada uno tiene que ser responsable de sus tareas y hacerse cargo de sus decisiones. Los jugadores, de lo que pasa en la cancha y, además, somos los primeros en reconocer cuando no estuvimos bien. Los responsables del área de la dirección deportiva también deben asumir sus responsabilidades y, sobre todo, hacerse cargo de las decisiones que toman. Por último, creo que cuando se habla de jugadores, habría que dar nombres propios. Si no, se nos está ensuciando a todos y alimentando cosas que se dicen y no son ciertas». Sin duda, el ambiente está enrarecido en el club del Camp Nou.