El proyecto de Superliga europea 'no es deporte', dice Guardiola

"El deporte no es deporte cuando no existe la relación entre esfuerzo y recompensa. No es deporte si el éxito está garantizado o si perder no tiene ninguna importancia", explicó el catalán sobre una competición en la que 15 plazas de las 20 del total estarían reservadas todos los años a los equipos fundadores. Uno de esos lugares inamovibles sería para el propio Manchester City.