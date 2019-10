"Seré el primero en decir hasta aquí llegué", dice Messi

"Uno mismo se da cuenta de hasta cuando puede seguir. Lo iré descubriendo con el paso del tiempo. Yo mismo seré el primero en decir hasta aquí llegué y no puedo más. O me siento bien para seguir", dijo Messi a Marca, al día siguiente de recibir su sexta Bota de Oro al mejor goleador de las ligas europeas.

"Con los años lo iré descubriendo", añadió el capitán azulgrana, a la pregunta de si sabe hasta cuándo jugará.

El astro argentino ha tenido un inicio de temporada accidentado por las lesiones y admite que encajar la necesidad de gestionar los minutos "es difícil porque uno de cabeza está bien y piensa que tiene 25 años y cree que puede seguir haciendo las mismas cosas de entonces".

"Pero el cuerpo manda y hay circunstancias en las que tienes que tener más cuidado que antes", aseguró.

"Asimilarlo requiere un proceso y el prepararse de manera diferente tanto para los entrenamientos como para los partidos", dijo Messi, que el miércoles recibió la Bota de Oro, semanas después de recibir el premio 'The Best' de la FIFA.

Pero en las vitrinas del también cinco veces Balón de Oro falta el premio Puskas, algo que no parece preocuparle.

"Siempre digo que los premios individuales no son mis objetivos. No lo son The Best, el Balón de Oro o la Bota de Oro y menos el del mejor gol del año. Si se da bien, bien; y si no, no pasa nada", consideró.

- Objetivo: 'Champions' -

Frente a Cristiano Ronaldo, que ha triunfado en varios equipos y ligas, Messi asegura que "nunca tuve la necesidad de salir del mejor club del mundo que es el Barcelona, donde disfruto de los entrenamientos, los partidos y la ciudad".

"Es muy completo y siempre tuve muy claro el objetivo en este club como para irme a buscarlo a otro lado", aseguró Messi, que, de todos modos, no quiere parar.

"Sueño seguir ganando títulos a nivel colectivo. Volver a conseguir otra Champions", dijo.

"Este es el reto que tenemos, sumar una Champions más a la vitrina y esto lleva a los premios individuales", aseguró el capitán del Barça, al que el ritmo vertiginoso del fútbol no le deja disfrutar todo lo que ha conseguido.

"El día de mañana, cuando me retire, recordaré y podré saborear mucho más lo que me tocó vivir", afirmó la estrella argentina, primer futbolista que sirvió de inspiración para un espectáculo del Circo del Sol.

"Fue impresionante. No era la primera vez que veía un show de ellos, pero este me pareció especial. Había muchos números espectaculares dentro de una historia fácil de entender y muy bien contada", relató después que el pasado 11 de octubre, él mismo acudiera al estreno del espectáculo 'Messi10' en Barcelona.

"La verdad es que me sorprendió. Sabía que iba a ser algo espectacular, pero fue mucho más de lo que esperaba", concluyó.

