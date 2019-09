El presidente de LaLiga, Javer Tebas: "Me habría gustado que viniera Neymar"

"Sí me habría gustado, un jugador de ese nivel, como dice Del Bosque con buen comportamiento, igual que me gustaría que Guardiola y Mourinho entrenen a algún equipo español. Tenemos que aspirar a tener lo mejor", afirmó Tebas tras asegura que no imagina "una Liga sin Leo Messi".

Al término de su intervención en el foro "World Football Summit" en Madrid, Tebas explicó que LaLiga no accedió a la petición del Barcelona para cambiar la fecha de su partido de liga esta semana, ya que, por tratarse de una jornada entre semana, un cambio afectaría a los horarios de once encuentros que estaban fijados hace un mes.

"Los horarios se pusieron hace 30 días. El cambio del Barcelona suponía el cambio de 11 partidos, sabíamos que el premio no acababa muy tarde, lo analizamos pero nuestra política es no pisar horarios y si no cambiabas el del fin de semana de antes y el de después no se podía. Si hubiera sido solo el Barcelona sí", insistió.

El presidente de LaLiga también respondió al mensaje de la Asociación Europea de Clubes (ECA) a favor de cambios en el formato de las competiciones y subrayó que "esa competición haría un clarísimo daño a las ligas nacionales".

"Estamos en contra. Yo lanzaría un mensaje a los grandes clubes de la ECA que a medio plazo también les va a hacer daño. Hay que defender el modelo de 'Champions' actual con las ligas domésticas, no es el cambio de formato el que puede solucionar la competitividad que falta en otras ligas. No es la reforma que se anunció, ahora está paralizada y esperamos que para siempre", dijo.

Preguntado por la situación económica del Málaga y la no retransmisión del partido de la liga femenina entre el Barcelona y el Atlético de Madrid Tebas se mostró optimista ante el cumplimiento del club andaluz con un plan que debe estar en marcha en diciembre y señaló que el Atlético no autorizó que se televisara el encuentro y tampoco lo hizo quien tiene los derechos.

EFE.