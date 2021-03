"No planifico nada", dice Zidane sobre sus planes de futuro

"Yo no miro más allá de lo que estoy haciendo ahora. Yo no planifico nada. Puedes firmar diez años aquí y mañana estar fuera. Y al revés, puedes firmar un año y estar diez aquí. Me anima este año, el resto son discusiones que no puedo diseñar", afirmó el técnico francés, que tiene contrato hasta junio de 2022.

Sobre el sorteo de los cuartos de final de la Liga de Campeones, celebrado este viernes y en el que el Real Madrid quedó emparejado con el Liverpool inglés, Zidane afirmó que espera "un partido muy, muy exigente".

"Conocemos a este equipo, físicamente te va a exigir muchas cosas", afirmó.

Los duelos ante el Liverpool tendrán lugar los días 6 y 14 de abril.

El sábado, el Real Madrid visita al Celta de Vigo en la 28ª jornada de la Liga española, donde el equipo blanco es tercero, a seis puntos del líder, el Atlético de Madrid.

"Nosotros miramos el día a día y tenemos que estar preparados ante lo que pueda venir. Un día nos meten abajo, otro arriba. Nosotros tenemos que estar en medio, sabiendo que estamos vivos y que queremos seguir trabajando fuerte", señaló.