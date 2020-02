Un periodista español que viajó a Milán por la Champions, infectado por el coronavirus.

La Conselleria de Sanidad ha informado de que un hombre de 44 años ha dado positivo por coronavirus en los primeros análisis. El hombre había ingresado esta madrugada en el hospital Clínic de Valéncia con síntomas muy leves de la enfermedad.

Este hombre viajó a Milán la semana pasada para cubrir, como periodista, el partido que jugaron el Atalanta y el Valencia de los octavos de final de la Champions League.

El paciente ha quedado ingresado en el hospital y ahora es el Centro Nacional de Microbiología el que debe confirmar el positivo por coronavirus, el segundo en la Comunidad Valenciana.

Desde allí, ha atendido a Las Provincias, y ha declarado estar "perfecto". "Estoy perfectísimo. Tengo los síntomas de una gripe pero nada más. Me encuentro bien, estoy tranquilo y muy bien atendido", comenta. "Por responsabilidad fui al médico y me derivaron al hospital para hacerme la pruebas. Había estado en Milán y creo que mi obligación era acudir. Ayer miércoles no fui a trabajar. De verdad, los síntomas que tengo no me impedirían ir a trabajar pero me hice las pruebas por pura responsabilidad. Que nadie se alarme, estoy perfecto", añadió el periodista valenciano.

🔘 @GVAsanitat confirma un segundo caso de #coronavirus en la Comunitat Valenciana. Se trata del caso en estudio de un hombre en el @GVAclinic, en Valencia, con síntomas compatibles con la enfermedad. Los primeros análisis han confirmado la presencia del virus — GVA Sanitat (@GVAsanitat) February 27, 2020

Sanidad, pendiente del viaje del Atalanta

La consellera de Sanidad de la Generalitat Valenciana, Ana Barceló, ha comentado esta mañana en un desayuno de trabajo con periodistas que "el Ministerio de Sanidad sabe que el 10 de marzo hay un partido en Mestalla y está en contacto con las autoridades italianas". "La decisión que se tome dependerá de la situación real de Bérgamo", añadió.

La vuelta en Mestalla, en alerta

El Valencia se plantea prohibir la entrada a seguidores del Atalanta en Mestalla, en el partido de vuelta del 10 de marzo. “Vamos a aplicar el protocolo antivirus hasta las últimas consecuencias”, decía ayer a AS un alto ejecutivo del Valencia.

La situación que se vive en el norte de Italia ha llevado al Valencia CF, a instancias de las autoridades sanitarias (Ministerio y Generalitat Valenciana), a poner en marcha un protocolo de actuación para prevenir posibles casos por contagio del coronavirus y más después de que un seguidor que viajó a Milán haya sido contagiado con la enfermedad. Más de 2.500 aficionados valencianistas se trasladaron hasta la ciudad del norte de Italia.

Nota: Diario AS