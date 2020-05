"Quizás el parón nos pueda acabar beneficiando", dice Messi

Los dos periódicos deportivos de Barcelona, Sport y El Mundo Deportivo, abrieron sus ejemplares de este viernes con una entrevista al referente argentino.

"Personalmente, estoy deseando que vuelvan las competiciones. Sabemos que va a ser raro todo, sin gente en la cancha que es algo que alguna vez jugué y se me hizo muy extraño", declaró el jugador de 32 años a El Mundo Deportivo.

Messi se refirió a la intención de la Liga de concentrar a los jugadores en los días previos a la reanudación de la competición.

"Con el tema de las concentraciones la verdad no nos gustaría tener que estar separados de nuestras familias y hay que ver cómo queda finalmente", dijo Messi, padre de tres niños.

Messi, que ya ha regresado a los entrenamientos individuales en las instalaciones azulgranas, cree que "el riesgo de contagio está en todas partes".

"Por lo tanto creo que no hay que pensarlo mucho, porque si no puede dar ganas de no salir a ningún lado", continuó.

El capitán azulgrana buscó un lado positivo en lo deportivo a la suspensión del fútbol durante más de dos meses por la pandemia.

"Pues quizá puede que este parón nos acabe beneficiando, pero vamos a ver si pueden arrancar las competiciones y ahí saldremos de dudas, porque comprobaremos el nivel que tenemos o podemos llegar a tener cuando arranquemos", señaló.

- Lautaro y Suárez -

Además Messi se refirió a su compatriota Lautaro Martínez, brillante en el Inter esta temporada hasta el parón a mediados de marzo, al que muchos medios vinculan con el Barcelona.

Lo calificó de "impresionante" y lo comparó con su gran socio en el ataque azulgrana Luis Suárez.

"Es un punta muy completo: es fuerte, regatea bien, tiene gol, sabe proteger la pelota. Habrá que ver qué pasa finalmente con él y con otros nombres que suenan", señaló.

"Tiene mucho parecido con Suárez. Los dos se manejan muy bien con el cuerpo, aguantan la pelota, a la hora de cargar, a la hora del gol, tienen cosas parecidas", comparó la 'Pulga', al que el parón le servirá para recuperar antes de lo previsto a Suárez.

El uruguayo fue operado del menisco de la rodilla derecha en enero y tenía un pronóstico de cuatro meses de baja.

Finalmente Messi intentó despejar la polémica que generaron sus palabras de febrero cuando dijo que no les daba para ganar la Champions.

"Quique Setién lo entendió mal o se lo explicaron mal, no podíamos ganar la Champions jugando como antes del parón", señaló en la entrevista a Sport.

"Cada uno tiene su opinión y todas son muy respetables. La mía se basa en que tuve la suerte de jugar la Champions todos los años", añadió el cuatro veces ganador de la máxima competición europea.

El Barcelona debe jugar los octavos de la Champions ante el Nápoles.