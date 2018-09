El para atrás de Bartomeu a Al-Khelaifi por el fichaje de Neymar

Josep Maria Bartomeu, presidente del FC Barcelona, ha dado una entrevista a ‘La Gazzetta dello Sport’ en la que ha tocado diversos temas. Una de sus respuestas más interesantes ha llegado cuando le han preguntado por las quejas de Nasser Al-Khelaifi sobre los clubs que han ‘tocado’ a Neymar. Uno de ellos podría ser el Real Madrid.

“Cuando alguien se lamenta debe pensar si él ha hecho lo mismo en alguna ocasión. No creo que el PSG no haya escuchado a Neymar antes de pagar su cláusula. ¿Cómo te alejas de la hipocresía? La FIFA debe pensar en ello, cambiar las reglas. En España tenemos la desventaja de las cláusulas de rescisión. Los clubs saben cuál es el precio del jugador y hablan con ellos. La FIFA debe intervenir. Ahora hay otras prioridades, como el VAR. Siempre hemos estado a favor: los aficionados verán que los resultados son más justos y los árbitros deben recibir ayuda. Pero la UEFA no lo aplicó en la Champions y me ha decepcionado, se lo he dicho”.