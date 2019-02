El padre de Neymar rebate críticas y dice que su hijo no es "mimado"

El progenitor de Neymar salió al paso de las declaraciones realizadas por el exjugador brasileño y comentarista de televisión Walter Casagrande, quien acusó al camisa 10 de la Canarinha y el PSG de ser un "mimado".

Da Silva cuestionó al comentarista de la Televisión Globo, el canal de máxima audiencia del país, y le acusó de realizar un comentario "muy personal" y que "no fue pertinente".

"Por más que usted quiera poner a Neymar en una posición de mimado, no era pertinente, usted tenía que hablar deportivamente. Es natural que un hijo sea protegido por los padres. Si él es protegido por los padres, amén. La posición de mimado no es nada pertinente", afirmó el padre y representante del jugador durante la grabación del programa 'Grande Circulo', que será emitido este fin de semana en el canal SporTV.

Insistió en que "no es mimado" y que es uno de los jugadores "que más entrenan, tiene mucha responsabilidad profesional, está en todos los campeonatos que exigen" y "no huye de nada".

En ese sentido, el empresario pidió que "no se confunda mimar con dar estructura": "No hay escudo. Mi hijo juega todo miércoles y domingo. ¿Qué escudo? No, él vive su vida, está libre. No vive en casa de sus padres, tiene su casa, sus amigos", agregó.

Neymar fue centro de todas las críticas por su actuación durante el Mundial de Fútbol de Rusia, en el que Brasil perdió en cuartos de final frente a Bélgica, y llegó a ser cuestionada su madurez en el terreno de juego.

EFE