Arda Turan es apartado del Galatasaray debido a su evidente sobrepeso

Por Redacción de TVN



El Galatasaray ha tomado una decisión fulminante con Arda Turan y ha decidido apartarlo del equipo debido a su evidente aumento de peso y su paupérrimo estado de forma.

El turco no participará en la llave de octavos de final que su equipo disputará la próxima semana ante el FC. Barcelona, club en el que también militó, luego de su exitoso paso por el Atlético de Madrid.

Arda no estará ni en el banquillo, ni en la grada. No viajará porque la delicada situación que atraviesa en el conjunto turco ha terminado por explotar en las últimas semanas. Hasta el punto de que el técnico, Doménec Torrent, en su momento ayudante de Guardiola en Can Barça y en el Bayern Munich, ya ha tomado la decisión de no contar más con él en lo que queda de temporada, según asegura el medio otomano 'Sabah Spor'.

La tensión con Arda estaba siendo insostenible por culpa de su mal estado físico, lo que le estaba alejando del nivel mínimo exigible para entrar en los planes del técnico a pesar de su condición de estrella. De hecho, el turco solo ha disputado once partidos entre todas las competiciones, sumando únicamente dos titularidades y 276 minutos acumulados. La decisión de Torrent parece firme y según ha trascendido, le ha comunicado al futbolista que únicamente participará en los entrenamientos, negándole la posibilidad que vuelva a jugar ningún encuentro, salvo que tenga muchas bajas y deba echar mano de sus servicios.

El 'peor fichaje del Barça

Arda Turan fue uno de los peores fichajes del Barcelona de los últimos tiempos. El centrocampista firmó en verano de 2015 por 34 millones de euros más 7 en variables. En ese momento, el Barcelona le ató sabiendo que no podría jugar hasta enero por la sanción que arrastraba el club y que le impedía fichar como castigo por haber contratado a jugadores menores de edad. Estaba Luis Enrique en el banquillo y Turan dejó progresivamente de tener protagonismo en el equipo.

El 13 de enero de 2018 fue cedido por dos temporadas y media al Estambul Basaksehir de la Superliga de Turquía con opción de venta en cada período de mercado. En enero de 2020 solicitó al club turco la rescisión de su contrato de cesión, petición a la que los de Estambul accedieron, por lo que su licencia volvía a manos del Barcelona, club con el que tenía contrato en vigor hasta junio de 2020. El 5 de agosto de 2020 se hizo oficial su vuelta al Galatasaray, nueve años después de su marcha.