"Es verdad que recientemente nos ha costado un poco contra este equipo, pero al final la historia es para romperla", afirmó Xavi en la rueda de prensa previa al encuentro del miércoles en Múnich.

El entrenador azulgrana hacía alusión a la goleada 8-2 encajada frente a los alemanes en los cuartos de final de la Champions 2019/2020 y el 3-0 recibido en el primer partido de la presente edición del torneo continental.

"Tenemos uno de los peores rivales que podríamos tener por delante, es uno de los mejores equipos del mundo, jugamos en su campo, pero tenemos ganas de competir", dijo Xavi, cuyo equipo necesita ganar para pasar a octavos de Champions.

