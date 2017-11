El 13 de noviembre de 2015 "sigue acudiendo a nuestra memoria", confiesa Low

La selección de fútbol de Alemania, que recibe el martes a Francia en Colonia, no olvida tampoco la noche del 13 de noviembre de 2015, cuando los jugadores de la 'Mannschaft' tuvieron que pasar varias horas en el Stade de France mientras París era golpeada por una serie de atentados.

"Todavía acude a nuestra memoria, hablamos de ello entre nosotros. Los recuerdos están marcados por la angustia que vivimos en el estadio", declaró este lunes el seleccionador alemán Joachim Low.

"Fue una experiencia dramática que no querríamos revivir", añadió, asegurando sin embargo que no está preocupado por la seguridad del partido en Colonia (19h45 GMT), para el que no se ha señalado ninguna amenaza específica.