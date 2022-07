Por TVMAX



Todo parece indicar que la venta de Umtiti al Rennes de la Ligue 1 podría caerse para el Barcelona.

Fuentes europeas apuntan que el defensor francés no está bien físicamente, el propio entrenador del Rennes, Bruno Genesio, ha declarado que existen dudas sobre Samuel Umtiti:

"Es un jugador que me gusta mucho. Pero también estamos en un club con una forma de trabajar en la que no siempre estamos de acuerdo en nuestras elecciones. Necesitamos consenso. Hay dudas sobre su estado físico, así que entiendo que, para el club, eso podría ser algo que frene el trato. Tuvimos una charla donde él me tranquilizó, pero al final el campo juzgará su estado. Para mí también es un campeón del mundo y tiene la experiencia que buscamos. Tendremos una charla con el club para ver si eso llegamos a una conclusión exitosa o no".

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Samuel Umtiti (@samumtiti)

Samuel Umtiti es defensor y cuenta con 18 años de edad, el Barcelona busca su salida debido a que Xavi no cuenta con él en su proyecto catalán y esta situación ha retrasado toda la gestión para su venta al fútbol de la Ligue 1.

Fuentes catalanas también señalan que el club azulgrana estaría dispuesto a rescindir el contrato del defensa francés de no conseguir club.