El mundo del fútbol sigue impactado por el fallecimiento de José Antonio Reyes

Algunos de los protagonistas expresaron así su pesar en sus redes sociales:

Andrés Iniesta: Demasiado triste para ser verdad. Terrible. Descansa en paz compañero. Todo mi cariño y toda mi fuerza para la familia. Siempre estarás con nosotros.

Arsene Wenger: "Estoy devastado de escuchar las terribles noticias sobre José. A su familia y amigos, todo el apoyo de todos en la familia del Arsenal. Permanecerá para siempre en nuestros corazones."

Unai Emery: Profundamente triste y sin palabras tras conocer esta trágica noticia. Nunca olvidaré tu magia y tu sonrisa Jose, nunca. Fue un honor estar a tu lado... un fuerte abrazo y todo el ánimo del mundo a familiares, amigos y clubes a los que representó. RIP amigo

Ivan Rakitic: Hermano solo Dios sabe por qué te ha llevado tan pronto de este mundo. Vivirás en mi corazón por el resto de mis días. Estoy roto de dolor. Gracias por dejarme esos bellos recuerdos. Te quiere tu hermano rubio. Descansa en paz manito

Joaquín Caparrós: Destrozado y hundido. No me puedo creer que nos hayas dejado. Mi pésame a toda su familia y a todo el sevillismo. Tu recuerdo será eterno capitán.

Jesús Navas: No puedo expresar con palabras la tristeza que llevo dentro. Siento tal vacío que me es difícil contar que he perdido a un amigo, un compañero, alguien con quien he crecido. Siento tanto haberte perdido Jose... Mi apoyo eterno para toda su familia. DEP José Antonio Reyes.

Álvaro Negredo: Hay noticias que uno nunca quiere escuchar. No me puedo creer que te hayas ido. Tu alegría era contagiosa. Así te recordaré. DEP Jose

Joaquín Sánchez: No me lo creo, que tragedia más grande. Hoy todos corremos la banda izquierda junto a ti y tu familia. Descansa en paz amigo mío.

Fernando Navarro: Terrible. No me lo puedo creer. D.E.P Jose Antonio Reyes. Un abrazo muy grande para toda su familia y amigos. Siempre en mi corazón .

David Soria: Roto y conmocionado por la noticia, se te echará de menos amigo. DEP

José Gómez Campaña: Ahora jugarás en el equipo de Puerta en el cielo. Hasta siempre amigo! DEP

Coke Andújar: Te recordaré con la sonrisa en tu cara amigo. Muy triste por esta noticia terrible. Increíble joder. Descansa en paz. Un abrazo enorme a tu familia

Mario Suárez: Terrible noticia. Un fenómeno en todos los sentidos . Te echaremos mucho de menos amigo . Un abrazo muy fuerte para toda tu familia .

David Silva: Descanse en paz una de las mejores zurdas de este país

Luis García: Descansa en paz José, siempre con nosotros!!

EFE