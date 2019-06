Las cifras del fútbol femenino rumbo a Francia 2019

282 son los partidos internacionales que registraba la delantera canadiense Christine Sinclair cuando se anunciaron las listas oficiales el 27 de mayo, más que las 23 futbolistas jamaicanas juntas.

150 de las futbolistas convocadas para Francia 2019 ni siquiera habían nacido cuando Miraildes Maciel Mota "Formiga" debutó en la Copa Mundial Femenina en 1995. En caso de saltar al terreno de juego, la centrocampista brasileña de 41 años superaría a Christie Rampone que tenía 40 años y 11 días cuando representó a Estados Unidos en la final de 2015 contra Japón y se convertiría en la futbolista más veterana de la historia del torneo y en la primera en participar en siete ediciones del certamen.

148 centímetros convierten a Javiera Grez en la única futbolista de Francia 2019 por debajo del metro y medio de estatura. La delantera chilena de 18 años mide 39 centímetros menos que la defensora francesa Wendie Renard, que es la jugadora más alta del torneo por cinco centímetros de diferencia.

100 % de las futbolistas estadounidenses militan en clubes de la NWSL, por lo que Estados Unidos es el único país que tiene a todo su plantel jugando en casa.

A win in front of family, friends and the best fans in the world. The final game before the @FIFAWWC was a good one!📌 https://t.co/ZjLp8GW5Yopic.twitter.com/LbuZbwuWjR