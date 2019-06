La brasileña Andressa Alves se perderá lo que resta de Mundial Femenino

"Es difícil escribir algo en este momento. Me lesioné ayer en el entrenamiento. Una lesión en el muslo y estoy fuera del Mundial. Es el peor día de mi carrera. No puedo creer que, en mi mejor momento, me suceda esto", señaló Andressa, jugadora del Barcelona.

En los dos partidos la atacante fue una de las jugadoras más destacadas de la Seleçao, creando mucho peligro gracias a su capacidad para romper líneas e intercambiando banda con Debinha.

En el triunfo 3-0 sobre Jamaica dio dos asistencias a Cristiane.

"Es muy frustrante. A partir de ahora voy a ser una aficionada apasionada de esta selección. Confío en el equipo. Apoyen a la Seleçao", añadió la jugadora en Instagram.

El seleccionador brasileño Vadao atendió a los medios en la previa del duelo ante Italia, en el que Brasil se jugará el pase a octavos (19h00 GMT), y señaló que Ludmila sustituirá a Andressa en el once.

"Son jugadoras diferentes, y ahora veremos qué aporta Ludmila al equipo. Es explosiva, tiene mucha energía y velocidad", explicó el técnico.