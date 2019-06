La histórica Marta entre lágrimas: "Valoren más"

Ante Francia y en octavos vimos quizás la última exhibición de una de las mejores jugadoras del fútbol femenino de la historia. La Brasil de Marta cayó eliminada y con ella se esfumó el sueño de levantar la copa del mundo por primera vez. La jugadora habló y sus palabras no dejaron indiferente a nadie.

La gente pide mucho, pide apoyo, pero también necesita valorar", dijo Marta ante las cámaras.

Con la voz quebrada por la emoción, pero con mucha fuerza y convicción Marta aseguró: "Es un momento muy emocionante. Yo quería estar sonriendo aquí, pero estoy llorando de alegría. Eso es lo primordial: hay que llorar al comienzo para sonreír al final", dijo la histórica jugadora brasileña.

"Se trata de querer más, entrenar más, cuidarse y estar lista para jugar 90 minutos y 30 más. Eso es lo que le digo a las niñas: no van a tener una Formiga para siempre, no van a tener una Marta para siempre, no van a tener una Cristiane. El fútbol femenino depende de ustedes para sobrevivir. Piensen en eso, valoren más. ¡Lloren en el inicio para sonreír al final!" recalcó, dejando en claro que la carrera de la mejor generación de futbolistas brasileñas está llegando a su fin.

Marta Vieira Da Silva

Fue considerada por la Revista Época una de las 100 personas brasileñas más influyentes del año 2009. Ha ganado el FIFA World Player 6 veces consecutivas (2006, 2007, 2008, 2009, 2010 y 2018) y el Premio The Best FIFA otorgando en el año 2018. Es la máxima goleadora histórica de la Selección Brasileña y de la Copa Mundial Femenina con 17 goles superando a la alemana Birgit Prinz. También es la jugadora con más goles en los mundiales de fútbol tanto masculino como femenino, superando al alemán Miroslav Klose. Jugó 5 mundiales consecutivos de categoría mayor, desde la edición de Estados Unidos 2003.