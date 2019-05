Jugadores chilenos que participaron en Francia 98 despiden a la selección femenina en la antesala al mundial

A pocos días de que comience la cita mundialista, el ex volante Nelson “Piri” Parraguez y el ex central Ronald Fuentes compartieron con las jugadoras nacionales, con el fin de transmitirles su experiencia y aprendizajes.

La participación de la Selección chilena en el Mundial de Fútbol de Francia 98′, liderada por la legendaria dupla Za-Sa (Zamorano- Salas), marcó el regreso del país a este tipo de competencias, tras 16 años de ausencia. Y hoy, a 21 años de aquella histórica participación, una nueva selección volverá a pisar territorio galo para disputar un mundial: La selección de Chile Femenina.

En vista de ello, y a sólo días de que comience la Copa Mundial Femenina Francia 2019, ARAUCO, nuevo Auspiciador de La Roja, logró reunir a dos generaciones: por un lado, los ex mundialistas que conformaron el recordado equipo de Nelson Acosta, representados por el volante Nelson “Piri” Parraguez y el central Ronald Fuentes, y por otro, el equipo de la Roja Femenina.

En el encuentro, los ex seleccionados compartieron su valiosa experiencia y recordaron algunas anécdotas que ayudaron a distender el ambiente previo al viaje de la Roja Femenina a Francia. Asimismo, destacaron que el equipo se encuentra capacitado no solo para participar, sino para ser competitivo en la próxima cita mundialista.

“Queremos dejar bien representado el nombre de Chile en el extranjero y competir de igual a igual con el resto de las rivales. Lo más importante para nosotras es clasificar a segunda fase, porque después de eso cualquier cosa puede pasar. Para eso hemos trabajado todo este tiempo”, afirmó la capitana de la selección, Christiane Endler.

Nelson Parraguez, apuntó a que “uno entiende que el momento de vivir un Mundial se ve como una instancia definitiva y no es tan así. Hay que tratar de que ellas no sientan tanto esa responsabilidad y disfruten mucho más. Que ojalá esa ansiedad competitiva no se transforme en un estrés, o un compromiso mayor al que les compete”.

Al término del encuentro, Charles Kimber, gerente de Asuntos Corporativos y Comerciales de ARAUCO, entregó un reconocimiento a la capitana Christiane Endler por haber sido elegida como la mejor arquera en la liga francesa.

“Estamos seguros que hoy todo Chile se siente orgulloso del trabajo que esta selección ha hecho por relevar aún más al fútbol femenino, rompiendo paradigmas y mostrando una nueva cara de este deporte donde ellas son las protagonistas. Esta posibilidad de competir contra los mejores equipos del mundo es un reconocimiento al esfuerzo, a la constancia y a la humildad. Una excelente oportunidad para renovar la mirada del fútbol y marcar un precedente para las nuevas generaciones y sus protagonistas”, agregó Kimber.