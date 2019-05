La histórica jugadora Noruega que dejó huellas imborrables en el fútbol femenino

A lo largo de su exitosa carrera, la nacida el 18 de julio de 1969, ganó la Copa Mundial Femenina de la FIFA, la Eurocopa de la UEFA y, además, se colgó la medalla de oro olímpica.

Superdotada en la creación de juego, Riise rompía todos los esquemas. "Es como si los partidos transcurrieran a cámara lenta: incluso antes de recibir el balón, ya sé cómo va a desarrollarse la jugada", afirmaba esta mujer más bien tímida fuera de la cancha sobre sus extraordinarias condiciones. "No soy demasiado veloz, así que tengo que pensar más rápido que las demás. Esa es una de mis cualidades: sé anticiparme a las acciones y tomar decisiones acertadas".

Riise nació en una pequeña localidad cercana a Oslo llamada Lorenskog. Pese a que también practicaba esquí de fondo y balonmano, no había duda de que su futuro residía en el fútbol. Como en Lorenskog no había equipo femenino, a los seis años ya jugaba con los chicos de su colegio antes y después de las clases, como ella misma recuerda: "Al ser la única chica del equipo, tuve que desarrollar la creatividad con el balón en los pies. Me lo pasaba bomba, pero para aguantar el ritmo de los chicos tenía que mejorar constantemente en fuerza y velocidad".

Hege Riise no supo de la existencia de la selección femenina noruega hasta casi cumplir la veintena. La joven promesa del fútbol nórdico debutó con su país a los 20 años, y su llegada marcó el comienzo del ascenso de Noruega como potencia mundial en el balompié femenino.

En 1993 se proclamó campeona de Europa con Noruega y, dos años más tarde, alzó la Copa Mundial Femenina de la FIFA. Además, Riise recibió el Balón de Oro adidas a la mejor jugadora del certamen disputado en Suecia. Pero la lista de éxitos de esta genial mediocampista no acaba ahí, ni mucho menos, ya que en el año 2000 ganó la medalla de oro con su país en los Jugos Olímpicos de Sydney. Cuando Riise puso punto y final a su etapa en la selección en septiembre de 2004, su balance era de 58 tantos en 188 encuentros internacionales.

Evidentemente, Hege Riise también dejó huellas en el ámbito de clubes. Su nombre está ligado a grandes triunfos nada menos que en tres continentes. Ganó la Copa de su país con el Setskog-Holand (1992) y el Asker FK (2000), y se adjudicó una Liga y dos Copas vistiendo los colores del Nikko Securities japonés (en 1996 y 1997). Poco después guió al Carolina Courage estadounidense al título de la Founders Cup de la WUSA (2002).

Cuando Riise colgó definitivamente las botas en el año 2006, empezó a adquirir experiencia en los banquillos. Fue la segunda entrenadora del combinado femenino estadounidense, junto a la seleccionadora Pia Sundhage entre 2009 y 2011. Tanto aficionados como expertos coinciden en que las estrellas actuales del balompié femenino tienen en Riise un espejo en el que mirarse y aprender de sus numerosas cualidades. Ahora pone todo su talento en la asistencia técnica de Even Pellerud, en la selección de Noruega.

