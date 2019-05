La selección de Inglaterra femenina entrenó con marines en una base en Burton previo al mundial

Fue una jornada completa, con su día y su noche en la que tuvieron que realizar maniobras y ejercicios de entrenamiento militar.

"Hicimos un montón de ejercicios de construcción de equipos", dijo la delantera del Arsenal Beth Mead. "En uno, tuvimos que rescatar a los soldados, ponerlos en camillas y llevarlos de vuelta a un área. Luego tuvimos que memorizar diferentes objetos y nos pusieron a prueba cuando nos despertamos a las seis de la mañana".

Y no solo eso , las 23 internacionales inglesas pasaron la noche como lo hacen los marines en la guerra. Tuvieron que crear un refugio y hervirse la comida de latas.

Amazing stories, amazing experience, amazing memories. Very humbled to have spent the day and night with the @RoyalMarines ⛺️💪 pic.twitter.com/gFwyZ8zhwP