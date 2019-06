La ganadora del Balón de Oro 2018 Ada Hegerberg , será la gran ausente en el mundial femenino

Noruega sí estará en la cita mundialista, pero la figura del Olympique de Lyon persiste en mantenerse alejada de la selección de su país al considerar que todavía las mujeres no son tratadas igual que los hombres.

Su nombre no figuró en la lista de 23 jugadoras anunciada por Noruega, que participarán en la copa del mundo. Antes, el entrenador del seleccionado nórdico, Martin Sjogren, ya había descartado la posibilidad de un acercamiento previo al inicio del Mundial.

"Se trata de la preparación, de los detalles, del profesionalismo.", la delantera noruega considera que la federación de su país no actuó bien con el equipo femenino durante el torneo. "Adoro jugar para mi país, claro que sí. He sido muy crítica, directamente con la federación, y a la vez he sido muy clara con ellos. Es la parte dura de jugar al fútbol".

En 2017, la Asociación de jugadores y la Federación de Fútbol de Noruega llegaron a un acuerdo para igualar el salario masculino al femenino, y este año, año de Mundial, el presupuesto de la selección femenina ha sido superior al de la masculina (14,8 por 12,4), pero de ahí viene la frase de Hegerberg: "No todo es dinero". "Sé lo que quiero y conozco mis valores, sé lo que defiendo", expresó para CNN.

So grateful and thankful for all these moments in 2018✨✨To celebrate New Year’s Eve is to celebrate what’s to come, so please believe in yourself and make 2019 even better. (!!) pic.twitter.com/bLoyKizhhk