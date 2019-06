Nigeria busca sorprender en el mundial femenino, con la estrella del Barcelona y una campeona del freestyle

Las de Nigeria casi siempre han cumplido, especialmente en el continente donde han ganado nueve de las 11 Copa de Naciones de Mujeres de África.

La excelencia continua de las mujeres ha contribuido a achicar las grietas que existen. Las jugadoras estrella Asisat Oshoala y Desire Oparanozie tuvieron que expresar su frustración en las redes sociales debido a la falta de preparación del equipo después de ganar el AWCON en diciembre de 2016. Las Súper Falcons no tuvieron un amistoso hasta abril de 2018, meses antes del próximo torneo.

Al dirigirse a la Copa Mundial Femenina, la Federación de Fútbol de Nigeria se puso de acuerdo y se aseguró que el equipo esté mejor preparado. Sumar a Thomas Dennerby, que ganó el Bronce con Suecia en la Copa Mundial de 2011, fue un claro acierto y luego Nigeria participó en el Torneo de las Cuatro Naciones de Meizhou, la Copa de Chipre, y tuvo un campo de entrenamiento en España, donde jugaron un amistoso contra Canadá. Antes de sus preparativos finales en Austria.

La NFF ahora espera que las Súper Falcons puedan transferir su éxito continental a la escena mundial y al menos salir de la etapa de grupos por primera vez desde 1999.

Sin embargo, tienen una tarea muy difícil, ya que terminaron en el Grupo A junto con el anfitrión Francia, Corea del Sur y Noruega. Dennerby cree que tener "tres o cuatro puntos" antes del último partido de grupo contra Francia (Nigeria perdió 8-0 ante Francia en un amistoso el año pasado) será crucial.

Las Figuras

Asisat Oshoala, después de ganar el Balón de Oro y la Bota de Oro de la FIFA Sub-20 en 2014, no ha mirado hacia atrás. Ella ha agregado tres premios de Futbolista del Año de Mujeres Africanas, jugó en el Liverpool y Arsenal y ahora está en préstamo en Barcelona. Oshoala anotó siete goles en siete partidos de liga para Barcelona y contribuyó al viaje del equipo español a la final de la Liga de Campeones Femenina.

#SportsMvt Saturday Shoutout🇳🇬Super Falcons forward @AsisatOshoala in 2019✍🏿signs with #FCBfemení on a six months loan deal⚽️scores 7 goals in 7 @LigaIberdrola apps⚽️scores Barca's first @UWCL goal✍🏿signs a permanent deal until 2022#Oshoala2022 🔵🔴[📸: @FCBfemeni] pic.twitter.com/7U0djBhlxz