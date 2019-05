Escocia busca hacer historia en su primer mundial femenino

Caroline Weir pondrá rumbo a territorio francés para ser ahora protagonista en el regreso de su selección a la gran cita mundial: el histórico debut de Escocia en la Copa Mundial Femenina de la FIFA™.

La delantera del Manchester City de Inglaterra reconoce esa posición privilegiada que tiene, así como la evolución del fútbol femenino. “Es fantástico tener una selección a la que el país entero puede alentar”, cuenta Weir en su entrevista exclusiva para FIFA.com. “Y va a ser en el Mundial, en el torneo más importante, así que estamos muy orgullosas. Esperamos servir de inspiración no solo para que las chicas jueguen al fútbol, sino también los chicos. Y confiamos en que todo el país nos animará y disfrutará con su equipo”.

No matter if you're following us to France, following us from Scotland, or following us from elsewhere in the world – make sure you're following the #SWNT@FIFAWWC squad right here on Twitter.#OurGirlsOurGamehttps://t.co/AejENIErN8