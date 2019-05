Escocia logra una victoria ante Jamaica en su despedida previo a su viaje a Francia

Empezó Escocia con el balón, dominando e intentando sacar desde atrás jugada la pelota, pero la presión jamaicana dio sus frutos pronto por medio de Shaw, la gran esperanza de las jamaicanas. La delantera robó a Emslei cerca del área y abrió el marcador.

Tadhal gu Jamaica!! ⚽️Good strike from outside the box. How will Scotland respond?#SWNT 0⃣Jamaica 1⃣