Ji Soyun, la estrella de Corea buscará brillar en Francia 2019

Soyun llegó a ocupar un lugar destacado en el escenario mundial al llevar a Taegeuk Nangja al tercer lugar en la Copa Mundial Femenina Sub-20 de la FIFA 2010 en Alemania, y representó a su país en la Copa Mundial Femenina de la FIFA en Canadá cinco años después.

Con Francia 2019 a la vuelta de la esquina, FIFA.com habló con un Soyun jugadora del Chelsea FC de la FA Women's Super League de Inglaterra en el Centro Nacional de Fútbol de Paju después de una larga temporada en Inglaterra y Europa.

Tu carrera revolucionaria recuerda a muchos del legendario Cha Bumkun.¿Cómo te sientes siendo considerada pionera del fútbol femenino en Corea?

Ji Soyun: Obviamente me siento honrada de ser comparado con Cha Bumkun en primer lugar, y me enorgullece jugar un papel similar para el fútbol coreano en el juego femenino. También me alegra ver que los jugadores más jóvenes que vienen después de mí pueden jugar en un entorno mejor. A veces me siento bajo presión, por supuesto, pero incluso la presión me motiva.

¿Sabías que tu apodo es 'Soyun Messi' en tu país natal?

Sí. (Riéndose.) Ha pasado mucho tiempo, en realidad. Creo que me critican severamente cuando no juego bien por ese apodo, pero ¿qué puedo decir si esperan que juegue mejor? Ahora estoy bien con eso. Supongo que así es como es. Dicho esto, preferiría que me llamen por mi nombre en lugar de compararme con cualquier jugador masculino. Por cierto, mis compañeros de equipo en Chelsea simplemente me llaman 'Soyun'.

Un par de tus compañeras de equipo, Maren Mjelde y Maria Thorisdottir, formaron el equipo de Noruega para Francia 2019. ¿Has hablado con ellos sobre la posibilidad de jugar unos contra otros?

No, en absoluto. Somos buenas amigas, pero desde que descubrimos que estamos en el mismo grupo, nunca nos hemos hablado. Probablemente se estaba jugando un juego mental allí, porque he hablado con todos los demás (que jugarían en otros grupos en las finales de la Copa del Mundo) ¡todo el tiempo!

Durante la campaña de la UEFA Champions League Femenina, enfrentaste a los equipos franceses PSG y Olympique Lyonnais, con algunos miembros clave del equipo nacional francés. Cuéntanos sobre esa experiencia y marca con un espectacular tiro libre contra Lyon en las semifinales.

Siempre quise jugar contra el Lyon un día. Eran jugadores de clase mundial como esperaba, pero no creo que estén muy por encima de nuestro nivel o que no podamos competir contra ellos. Para ser honestos, no jugamos bien en el partido de vuelta en casa, así que cuando se dio el tiro libre, pensé que era una gran oportunidad que no podía perder. Además, ese es mi lugar favorito para tomar un tiro libre, y esa era mi zona. Creía que podía anotar desde allí porque había estado practicando las patadas cerca de la D: lo llaman la 'zona de Ji Soyun' en Chelsea.

Y jugaste los cuartos de final contra PSG en el Parc des Princes, donde la República de Corea se enfrentará al anfitrión Francia en el partido de apertura del torneo.

El ambiente era genial. Los aficionados parisinos eran muy apasionados, parados en las gradas, saltando y cantando todo el tiempo. Pensé: '¡Guau, realmente aman el fútbol!' y sentí un poco de envidia de un apoyo tan fuerte para su equipo. El estadio en sí era enorme, pero nada me intimidará. Los aficionados dentro del estadio animando a su equipo nacional, ya hemos pasado por eso antes.

Hace cuatro años en Canadá 2015, no parecías ser tu yo habitual después de sufrir una lesión durante la fase de grupos. ¿Tienes algún arrepentimiento?

(Suspiros.) Recuerdo cada momento de ello. Estaba bajo mucha presión y admito que no jugué tan bien como esperaba. Habíamos superado todas las dificultades para llegar a la Ronda 16, así que sentarme en el banquillo contra Francia fue doloroso. Pero no podíamos desperdiciar una opción sustituta por mi culpa.

¿Cuál crees que es la diferencia entre el equipo nacional hace cuatro años y ahora?

Hace cuatro años, fue la primera Copa del Mundo para todos, excepto [el portero Kim] Jungmi, pero ahora tenemos muchos jugadores que experimentaron las finales hace cuatro años. Es difícil de predecir, pero nos esforzaremos para obtener al menos un punto. Nuestro primer objetivo es llegar a la segunda ronda. Sé que será difícil, pero solo podemos alcanzar la meta si creemos que podemos. Y una vez que alcancemos el objetivo inicial, tendremos hambre de más.

¿Qué pasa con las metas personales entonces?

Siempre me equivoco cuando me pongo un objetivo personal, así que trato de jugar mi juego y jugar mejor que hace cuatro años. Realmente no me importan los números, objetivos o asistencias. No importa si puntúo o no. Solo espero que podamos alcanzar la meta de nuestro equipo y disfrutar el juego.

