Christine Manie, la especialista en goles históricos para Camerún

Manie logró marcar en el tiempo añadido el tanto que sentenció el partido por el tercer puesto de la Copa Africana de Naciones Femenina 2018, el pasado 30 de noviembre contra Malí, Christine abrió definitivamente a Camerún las puertas de Francia 2019 y, de paso, escribió un nuevo capítulo de la historia con su pierna derecha.

Es increíble y difícilmente explicable. Soy defensa central, y normalmente no poseo en absoluto ese olfato de gol. Generalmente, cuando llego ante la portería contraria, ¡se me va la cabeza por todas las direcciones!”, afirma. “No creo que esos goles me hayan convertido en una heroína. En cambio, es cierto que siempre intento comportarme como un modelo a seguir”.

Y así es como pueden explicarse esos goles salidos de ninguna parte. Porque antes que ser esa defensa que llega a ser torpe ante la portería contraria, Christine Manie es sobre todo una guerrera que sabe superarse cuando se trata de jugar para Camerún: “Es un gran honor y un inmenso placer jugar para defender los colores de tu país. Siempre he dado y siempre daré lo mejor de mí por Camerún. Si pudiera jugar con la selección hasta los 100 años, lo haría”, asevera.

Les #Lionnes ont dit au-revoir à leur public ce jour par une victoire dans le match amical qui les opposait à une #sélection de joueuses du championnat de Football féminin de la ligue Régionale du Centre. Score 1 but à zéro. But signé MPEH BISSONG CHRISTINA.@FIFAWWCpic.twitter.com/OCJIGStHo2 — Fecafoot-Officiel (@FecafootOfficie) 14 de mayo de 2019

Seguramente no faltará espectáculo en su Grupo E, donde también figuran Canadá, Nueva Zelanda y Países Bajos. Se trata de un grupo abierto, en el que podremos disfrutar de un reencuentro y oposiciones de estilos. “El objetivo es, simplemente, hacer un buen campeonato, dar el máximo y no tener ningún remordimiento”, resume la jugadora del Nancy, que previamente pasó por Bielorrusia (FK Minsk) y por Rumanía (Olimpia Cluj).

