La selección de Sudáfrica buscará sorprender en su debut en los mundiales femeninos

Las sudafricanas dependerán de sus atacantes para ayudarlas a avanzar, ya que su amenaza en la ofensiva fue una de sus principales fortalezas: anotaron 24 goles entre marzo y octubre cuando lograron encontrar la red en 10 partidos consecutivos, y tienen una gran cantidad de jugadoras con visión de futuro que ya tienen experiencia en jugar al fútbol de clubes fuera del país. Un pequeño problema es que su tasa de conversión podría ser mejor, ya que crean muchas más oportunidades que las que convierten.

Jugadoras como Thembi Kgatlana, Linda Motlhalo, Rhoda Mulaudzi, Jermaine Seoposenwe, Refiloe Jane y Leandra Smeda buscarán contribuir con los objetivos y la asistencia siempre que sea posible, utilizando las habilidades que han adquirido en el exterior.

Sin embargo, no será sencillo su estreno contra España, ya que no pudieron ganar ninguno de los siete partidos que siguieron a su derrota en la final de la Copa de África Femenina de 2018. Y la última vez que las Banyana vencieron a una selección no africana fue en una victoria por 1-0 sobre Hungría en marzo del año pasado, pero esperarán cambiar eso en Le Havre, París o Montpellier.

Una de las principales fortalezas de Ellis desde que se unió a bordo para reemplazar a la entrenadora holandesa, Vera Pauw, ha sido la adaptabilidad y la versatilidad de sus futbolistas, y durante su permanencia en el cargo, han experimentado hasta cinco formaciones diferentes, incluyendo 4-4 2, 4-2-3-1, 4-3-3 y otros.

