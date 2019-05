Kadeisha Buchanan, la joven promesa de Canadá que buscará brillar en Francia

El grupo de Estudio Técnico de la FIFA describió a la joven como "una central poderosa y combativa, que sobresale en uno contra uno. situaciones Capaz de lanzar ataques, también puede evitar que los oponentes se pongan a la meta ”.

Cuatro años después, esas virtudes se mantienen, aunque hay cambios. “¡La mayor diferencia es mi cabello!”, sonríe. Y sin duda les resultará difícil reconocerla si buscan aquellas largas trenzas decoradas con hilos rojos. “En el campo, mi capacidad defensiva es la misma, pero he intentado mejorar en el ataque. Además tengo mucha más experiencia, he madurado y aprendido mucho”, señala quien acaba de conquistar su tercer título de liga en Francia con el Olympique Lyonnais.

“Lo cierto es que he jugado en todas las posiciones del campo, extremo, mediocentro de contención, lateral. Finalmente creo que la posición de central es la que mejor se adapta a mí. Influye todo, mi altura, mi cuerpo, que tengo buen instinto para defender. Muy dentro de mí tengo esa tendencia a querer sumarme al ataque y marcar goles, pero bueno, también puedo hacerlo, así que estoy muy contenta. He recorrido un largo camino y esta posición me ha abierto muchas puertas”.

Tiene raíces Jamaicanas

La familia de Buchanan tendrá dos equipos a los que animar en la Copa Mundial Femenina de la FIFA Francia 2019: Canadá y Jamaica. Los padres de Kadeisha nacieron allí y ella creció plenamente conectada con la isla.

“Es un orgullo que se haya clasificado para el Mundial. Estoy muy contenta por ellas. Mis raíces son jamaicanas, he crecido con esa cultura, con esa influencia”, dice Buchanan. Eso sí, si les tocara cruzarse confía en que la animen a ella, aunque lo dice de forma divertida.