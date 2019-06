Con doblete de White , Inglaterra venció a Japón y es líder del grupo D del mundial femenino

El partido inició de buena manera con ambos equipos buscando la ofensiva. En las primeras jugadas la arquera Inglesa Karen Bardsley despejó un tiro libre directo de Yokoyama que se iba a colar por la escuadra de la portería inglesa.

Inglaterra mantuvo una presión en el sector medular de la cancha, que sorprendió a las asiáticas. Al minuto 14 Ellen White remató con la pierna izquierda y logró vencer la portería de Yamashita. Asistió Georgia Stanway con un pase en profundidad.

Las asiáticas consiguieron oportunidades en la segunda mitad, pero no concretaron. La oposición de las japonesas no fue suficiente y al minuto 84 con un pase en profundidad de Karen Carney, White remató desde el interior del área por bajo, junto al palo izquierdo para poner el definitivo.

That's 3 out of 3. Forward we go.#Lionessespic.twitter.com/GjfZ6CRHeG