Inglaterra se impuso ante Dinamarca previo al mundial femenino en Francia

Tras una primera parte igualada en la que las inlgesas no encontraron su mejor versión, Nikita Parris abrió el marcador y llegó al descanso con la leonas por delante.

Dinamarca había demostrado en la primera mitad que podía dar algún susto con Signe Bruun haciendo daño en ataque. Sin embargo, cuando la primera parte agonizaba, el tiro libre desde la derecha de Beth Mead, lo despejó mal Janni Arnth y Parris castigó a la defensora del Arsenal cogiendo el rechace y mandándolo al fondo de la red.

Ya en la segunda parte, Scott sentenció en el 59', con un certero testarazo a pase de Stanway. Las Leonas tienen un partido más, contra Nueva Zelanda en Brighton el próximo sábado, antes de que comience su campaña de la Copa Mundial contra Escocia el domingo 9 de junio.

A successful afternoon for our @Lionesses, as the @FIFAWWC moves one game closer... https://t.co/VyYgGNq1dM