Estados Unidos vence a México y terminan invictas su preparación rumbo al mundial femenino

El partido, disputado en el Red Bull Arena ante 26,332 espectadores, fue un completo recital de buen fútbol por parte de EEUU, que a los 11 minutos de juego ya iba en ventaja de 1-0 con gol de Tobin Heath.

Las estadounidenses mostraron superioridad realizando 15 tiros a puerta por tan solo 1 de México, pero a pesar de eso el marcador no se movió más en la primera mitad del partido.

Pero en la etapa complementaria, el poder del ataque estadounidense apareció con los goles que marcaron Mallory Pugh en el minuto 76 y Christen Press en el 78, que dejaron sentenciado el partido.

El combinado de las Barras y las Estrellas acabó el partido con 25 tiros a puerta por apenas tres de México, siendo la portera Santiago la mejor de su equipo y quien gracias a sus brillantes intervenciones impidió que la goleada hubiese sido mayor.

A win in front of family, friends and the best fans in the world. The final game before the @FIFAWWC was a good one!📌 https://t.co/ZjLp8GW5Yopic.twitter.com/LbuZbwuWjR