Celia Jiménez, la ingeniera aeronáutica de la selección española femenina

"Para mí nunca ha sido jugar al fútbol o estudiar. Siempre he querido compaginar ambas cosas por muy difícil que pareciera y disfrutar de ambas como recompensa a tanto sacrificio", menciona.

Al fútbol comenzó jugando en su pueblo siendo la única chica. Recuerda Jiménez, que de pequeña a veces perdía la noción del partido porque estaba en una banda haciendo castillos de arena. Su velocidad y explosividad la llevaron a debutar con sólo 15 años en Primera división en las filas del Real Jaén.

La madre de Celia fue miembro de la primera generación de mujeres del Cuerpo Nacional de Policía, en un inicio fue la que le inculcó el interés por la ingeniería, desde niña pasaba tiempo haciendo figuras con las cajas de cartón de los cereales. Menciona que las palabras de su madre han guiado e impulsado su carrera y su vida. "Las barreras no existen. No debemos infravalorarnos por ser mujeres. Y la mejor manera de combatir el machismo es no renunciar a nuestras metas".

En Estados Unidos Encontró la vía para compaginar sus dos pasiones y cruzó a Norteamérica dispuesta a hacerlo posible. Se sacó la carrera de Ingeniería Aeronáutica y destacó en las filas del Iowa Western Reivers y Alabama Crimson Tide, lo que le permitió ser la primera española en ser elegida en el draft de la NWSL (Liga profesional estadounidense) por Seattle Reign, equipo con el que debutó recientemente y donde comparte vestuario con estrellas como Rapinoe o Long.

Tiene claro que su futuro pasa por diseñar "pájaros de acero", pero su presente es volar en la banda derecha de la selección española. Celia, que acumula 23 internacionalidades hasta la fecha, ya sabe lo que es jugar un Mundial. Lo hizo hace cuatro años en Canadá, pero ahora quiere volar más alto en Francia 2019.