Australia con un 'póker' de Sam kerr le pasó por encima a Jamaica

Sonrisas en la oncena que dirige Milicic, ya que lograron reponerse del mal debut que tuvieron ante Italia cuando cayeron 2-1. Las jamaiquinas no se la pusieron nada sencillo, pues lucharon en casi todo el segundo tiempo para reponer un 0-2 que era justo por el trámite del compromiso.

Un primer tiempo totalmente dominado por la escuadra ‘cangura’ que buscó ponerse en ventaja desde los minutos iniciales. Mucha velocidad por las bandas que complicaron a las laterales de la selección jamaiquina.

Al final Sam Kerr terminó anotando un un póker de goles para las australianas y Havana Solaun marca el primer gol de la historia de Jamaica.

"How many goals did you score, Sam?"@samkerr1: pic.twitter.com/KgPxNDqoXq