Marcin Bulka

El portero polaco de 22 años se marcha por 3 millones de euros al Niza de Francia, club en el que había estado cedido esta temporada. Se une de manera permanente al OGC Nice, luego de que activarán la opción de compra por 2 millones de euros proveniente del París Saint-Germain.

Ezequiel Ponce

El delantero de Rosario llegó cedido el pasado 31 de enero y ha disputado 13 partidos de liga en este tramo final de temporada. El ex de Roma, Granada o Lille reforzará la plantilla de Francisco Rodríguez actual entrenador del español.

El delantero argentino que había estado a préstamo del Spartak de Moscú, pasa a ser propiedad del conjunto 'franjiverde' hasta 2026.

Jesse Lingard

El centrocampista inglés se marcha a coste cero de Old Trafford tras cumplir su contrato con los 'Red Devils'.

El futbolista de 29 años no entra en los planes del nuevo técnico del Manchester united Erik Ten Hag y se marcharía como agente libre para fichar por un nuevo club. Un regreso al West Ham, donde estuvo cedido la pasada temporada, sería su mejor alternativa.

Robin Olsen

El Aston Villa está cada vez más cerca de encontrar un acuerdo con la Roma por el portero sueco Robin Olsen.

Se espera que la cláusula de compra sea por 3,5 millones de euros.

Aston Villa are getting closer to find full agreement with AS Roma on Robin Olsen deal. Buy option clause for €3.5m expected to be triggered soon, as Aston Villa want to keep Olsen at the club. 🇸🇪🤝 #AVFCTalks in progress, the deal could be completed soon.