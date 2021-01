La MLS "no es tan fácil como la gente piensa", dice francés Henry

Por TVMAX Deportes



Al finalizar un año cargado de retos por la pandemia, Thierry Henry reflexionó en entrevista con la AFP sobre lo mucho que aprendió a "nivel humano" en su primera temporada al frente de Montreal, en una MLS que "no es tan fácil como la gente piensa".

PREGUNTA: La temporada de la MLS se modificó por la pandemia obligando a jugar la mayoría de sus partidos en Estados Unidos. ¿Qué dificultades marcaron su primera temporada al frente del Impact Montreal, que cambio su nombre a CF Montreal.

RESPUESTA: "No siempre fue fácil de manejar porque hubo momentos en que el equipo estaba aislado, lejos de su familia (...) Cuando entrenas y te puedes ir a casa, incluso en un periodo de covid, como en el campeonato de Francia (es manejable), pero tuvimos que jugar fuera y en un momento dado no siempre es fácil mentalmente (...) El dilema era: si vuelves a casa, no entrenas. Si te quedas en New Jersey practicas, pero no ves a tu familia (...) Lo importante es que nos metimos donde queríamos estar, los playoffs. Desafortunadamente, no llegamos lejos en los playoffs, pero de ahí salieron cosas buenas: la abnegación, las ganas de ganar pese a la dificultad".

P: Su experiencia como entrenador en Mónaco duró solo tres meses, en Montreal transitó una temporada completa. ¿Sientes que has progresado y aprendido mucho, en qué área?

R: Si, mucho a nivel humano. El fútbol sigue siendo un deporte de equipo, pero hay mucho de individualismo de vez en cuando, es cierto que siempre piensas en ti mismo, en tu propia burbuja y luego todo lo que ha pasado este año, llevó a que a nivel humano mucha gente se ha abierto, muchas cosas han pasado en la vida, no solo en el deporte(...). Estoy aprendiendo cada día, pero a nivel humano este año ha sido muy importante para entender un poco más a los jugadores y saber que pasa por sus mentes.

P: Conocía a la MLS como jugador gracias a su pasaje por los New York Red Bulls (2010-2014) ¿cómo juzgas el nivel de este campeonato en 2021?

R: "Es una liga en crecimiento, solo tiene 25 años, es muy joven. No es tan fácil como la gente piensa. He visto muchos grandes jugadores. Aquí vienen europeos que no lo han hecho bien (...) Ahora, luchar contra la historia no es fácil. hay campeonatos que tienen 150 años de historia, 120, 100, no podemos. No compares eso con 25 años de historia. Está creciendo, claramente ha mejorado en cuanto a instalaciones, a jugadores provenientes del campeonato mexicano o jugadores mucho más jóvenes de Europa y otros lugares".

P: Corre el rumor de que tu excompañero del Barcelona Lionel Messi podría irse a Nueva York ¿te lo crees?

R: "No me gusta especular (...) Si habló de eso es porque tiene que pensarlo. Sería extraordinario para la MLS".

p: ¡Crees que la selección francesa tiene posibilides de ganar la Eurocopa? ¿Y Olivier Giroud (44 goles) para alcanzarlo en lo más alto de la lista de máximos goleadore sde los Bleus (51)?

R: "Olivier sabe lo que pienso de él, nos hablamos bastante a menudo (...) El equipo francés es campeón del mundo, perdió la Euro (en la final) antes. Es un equipo con DD (Didier Deschamps, entrenador de la selección francesa) como siempre, bien llevado (...) Espero que ganen esta Euro. Jugué al fútbol, no hay nada 100% seguro así que siempre digo que espero".