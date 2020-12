La MLS celebra unas finales de conferencia con acento argentino y Seattle de candidato

Los albicelestes Gustavo Bou (New England Revolution), Lucas Zelarayán (Columbus Crew) y el recién llegado Emanuel 'Bebelo' Reynoso (Minnesota United) han tenido actuaciones clave en las dos primeras rondas de los playoffs para eliminar a las principales escuadras candidatas al título.

La primera final de conferencia se jugará el domingo en el Mapfre Stadium de Columbus (Ohio) entre el Crew y el Revolution, tercer y octavo clasificado respectivamente de la conferencia Este en la fase regular.

De la mano de Zelarayán y el veloz Gyasi Zardes, autor de dos goles en estos playoffs, Columbus quiere aprovechar la ventaja de jugar en su estadio, donde se ha impuesto en 11 de los 12 juegos de este año concediendo solo ocho goles.

"Uno quiere llegar a su mejor punto en el momento adecuado de la postemporada y eso es exactamente lo que nos ha pasado (...) Nuestros jugadores están llenos de confianza", dijo el técnico de Columbus, Caleb Porter.

Zelarayán, exjugador de Belgrano y Tigres de México, participó en los dos goles del triunfo 2-0 en la ronda anterior ante Nashville. En su primera temporada en Estados Unidos, el mediapunta suma seis goles y cuatro asistencias en 16 partidos, siendo reconocido como el mejor fichaje del año de la MLS.

El último obstáculo de Columbus para llegar a su primera final desde 2015 será el sorprendente New England, que viene de eliminar en la primera ronda por un claro 2-0 al Philadelphia Union, el mejor equipo del Este en la fase regular, y después por 3-1 al Orlando City del portugués Nani.

Dirigido por el emblemático Bruce Arena, New England clasificó a playoffs en la octava plaza pero en las eliminatorias ha sabido desplegar el talento ofensivo de sus mejores jugadores, el español Carles Gil y el argentino Gustavo Bou.

Gil, ex jugador del Valencia y el Aston Villa, dio las dos asistencias del triunfo ante Philadelphia y anotó uno de los goles ante Orlando. Los otros dos tantos de ese juego fueron obra de Bou, quien homenajeó al fallecido Diego Maradona besando de rodillas una bandera argentina sobre el césped y señalando al cielo.

"En lo personal no pude conocer a Maradona pero su partida me dejó muy mal. Me quedé muy triste viendo las noticias y la verdad es que no lo podía creer. Tampoco podía creer por qué me afectaba tanto, pero eso es lo que Maradona significa para los argentinos, para los que aman el fútbol", dijo el exjugador de Racing Club y Tijuana de México, que acumula en esta campaña cinco goles y tres asistencias en 19 juegos.

- 'Bebelo' brilla en Minnesota -

El ganador del choque entre Columbus y New England enfrentará en la gran final del 12 de diciembre al Seattle Sounders o al Minnesota United, que el lunes pugnarán por ser el mejor equipo del Oeste.

Seattle, vigente campeón de la MLS, es el favorito sobre el papel para clasificar a la que sería su cuarta final en los últimos cinco años, en las que conquistó los títulos de 2016 y 2019.

En la fase regular, el Sounders quedó en segundo lugar y en playoffs eliminó al Los Angeles FC del mexicano Carlos Vela por 3-1 y al FC Dallas por 1-0.

El equipo que dirige Brian Schmetzer tiene como baluartes al uruguayo Nico Lodeiro y al estadounidense Jordan Morris, quienes jugaron las tres finales anteriores, y al delantero peruano Raúl Ruidíaz, que llegó en 2018.

El trío de figuras, que anotó un gol cada uno en la victoria ante Los Angeles FC, tendrá ahora enfrente a un peligroso rival, el Minnesota United, que goleó el jueves 3-0 a domicilio al Sporting Kansas City.

El United terminó en cuarta posición la fase regular pero está lanzado en estos playoffs gracias a la conexión entre el mediapunta argentino 'Bebelo' Reynoso y el delantero trinitense Kevin Molino.

Reynoso, quien aterrizó en la MLS en septiembre procedente de Boca Juniors, dio las tres asistencias del triunfo ante el Kansas City, dos de ellas para dianas del veloz Molino, y otras dos en el triunfo inicial ante Colorado Rapids también por 3-0.